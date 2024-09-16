Ташиев взялся искоренить "золотую" мафию в стране

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев дал задание искоренить так называемую "золотую мафию" в стране и первые результаты не заставили себя долго ждать. Накануне стало известно о задержании бывшего вице-премьер министра Дуйшенбека Зилалиева и экс-директора Госагентства геологии и недропользования Мелиса Сатыбекова. Оба обвиняются в незаконной выдаче лицензий на право пользования недрами.

Зилалиев уже был фигурантом уголовного дела. В 2018 году генеральная прокуратура возбудила в его отношении уголовное дело о "незаконном обогащении", предъявив ему обвинения в том, что с 2011 по 2016 годы он заработал 2,5 млн сомов, но имеющиеся у него активы значительно превышают официальные доходы.

Свою блестящую карьеру, напомним, он сделал еще при Атамбаеве, которому, по его же собственному признанию, бог дал много денег. В 2016-2017 годы Зилалиев возглавлял Госагентство геологии и минеральных ресурсов КР. С августа 2017 занял кресло вице-премьер-министра по экономическим вопросам. В 2018 году был назначен председателем Фонда по управлению госимуществом.

Вторым решительным шагом Ташиев уже лишил "золотую" мафию нескольких золоторудных месторождений. Так, по его словам, власти Кыргызстана отозвали уже 23 лицензии, и, думается, это еще не предел.

"По моему заданию возвратили 23 золотые лицензии. Это была самая настоящая мафия. Золоторудные месторождения продавали кому попало, а государство ничего не зарабатывало на этом. Богатели только иностранцы. Мы взяли этот вопрос под личный контроль.

Ни один килограмм золота теперь не будет вывозится за рубеж без нашего разрешения. Раньше ежемесячно в аэропорту "Манас" садился самолет, на котором вывозили золото. Сейчас мы это пресекли, поэтому растет наш бюджет. Не могу сказать, что мы победили коррупцию, но мы доведем борьбу до конца", - заявил Камчыбек Ташиев.