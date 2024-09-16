Федерация кок-бору КР предлагает Казахстану провести кубок согласия

Федерация кок-бору Кыргызстана предлагает казахской стороне провести 1 ноября 2024 года Кубок согласия на берегу Иссык-Куля, сообщил на пресс-конференции глава федерации Рамис Джунусалиев.

Он уточнил, что Федерации кокпара РК направлено письмо-приглашение.

"Мы предлагаем 1 ноября сыграть теми же составами в кок-бору и кокпар. Это спорт, игра не должна становиться причиной раздора между народами. Мы готовы отказаться от личных амбиций ради согласия наших народов. Судья будет из другой страны", - сказал Джунусалиев.

Напомним, финальная игра по кокпару между сборными Кыргызстана и Казахстана на Всемирных играх кочевников завершилась скандалом из-за судейства.