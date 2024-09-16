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Активисты готовы поделиться с Ташиевым планом по искоренению коррупции

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке прошла пресс-конференция, посвященная противодействию коррупции в судебной системе и принятых мерах по их устранению и предотвращению проявления причин коррупции и роль АДС при Президенте КР.

Участие в пресс-конференции приняли председатель общественного объединения "Антикоррупционное общественное содействие" (АКОС) Кубанычбек Шаршембаев, председатель общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов и гражданский активист Кемель Ункуев.

По словам главы ОО "АКОС" Кубанычбека Шаршембаева, они просят президента КР Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева инициировать собрание Совета по совершенствованию судебной системы, чтобы поделиться конструктивным планом по искоренению коррупции в судебной системе.

"Верховным судом был принят план по противодействию коррупции в судебной системе, где первым пунктом обозначено "выявление причин и устранение коррупционных схем в судебной системе". Но на фоне этого плана не прекращаются задержания за взятки и вымогательства судей. Поэтому можно сделать вывод, что план по противодействию коррупции в судебной системе, практически, не работает.

Информация по выполнению этого плана общедоступна на сайте Верховного суда и каждый может с ним ознакомиться. Также там есть и отчеты о выполнении этого плана. Но если вчитаться в эти отчеты, то там пишется не о выполнении утвержденного плана, а о выполнении текущих хозяйственных задач и аппаратной деятельности ВС. То есть они не выполняют свой собственный план по искоренению коррупции. Также это является причиной того, почему до сих пор происходят задержания судей.

Поэтому мы обращаемся к Совету по совершенствованию судебной системы, где председателем является президент КР Садыр Жапаров, и членам этого Совета, в частности, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой собрать этот Совет, чтобы обсудить вопросы коррупции в судебной системе. Также мы просим пригласить на эту встречу нас, представителей гражданского общества. У нас есть конкретные предложения и конструктивный план действий.

Также хочу напомнить, что по положению Антикоррупционного делового совета, в его обязанности входит совершенствование судебной и правоохранительной систем, а также их мониторинг. Однако АДС не выполняет свою роль по координации и укреплению взаимодействия государственных органов, судебной системы с гражданским обществом. Поэтому это работа провалена и соответственно происходят громкие задержания", - заявил Шаршембаев.


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URL: https://www.vb.kg/439616
Теги:
Верховный суд, коррупция, Кыргызстан
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