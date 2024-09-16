Бакетаев: Кок-бору должен быть кыргызским!

Политолог Бакыт Бакетаев убежден, что национальная конно-спортивная игра кок-бору должна быть исключительно кыргызской. Об этом он заявил редакции vb.kg.

"После скандала в ходе финального матча по кокпару на Играх кочевников между сборными Кыргызстана и Казахстана у меня сложилось четкое мнение. Хватит делить этот вид спорта, давать разные названия, устанавливать разные правила… Кок-бору должен быть кыргызским! Кто желает полюбоваться этим жёстким, мужским зрелищем, пусть приезжают в Кыргызстан! Подобно тому, как любители корриды со всего мира едут в Испанию.

Кок-бору – это древняя жесткая борьба, где лошадь и человек выступают как единое целое и буквально не так давно кыргызские джигиты вместо улака играли живым волком. Каждый кыргыз с младых ногтей проводил время рядом с табунами, он в седло садился раньше, чем на горшок, ездить верхом умел раньше, чем ходить пешком. Есть мнение, что в давние времена кыргызы были кентаврами, это потом боги или эволюция разделили нас на две части. Даёшь кыргызский кок-борү!", - сказал он.