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Ташиев: "Ата Журт" не примет участие в выборах депутатов местных кенешей

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- Бактыгуль Акжолова
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Политическая партия "Ата Журт" не будет участвовать в выборах депутатов местных кенешей 17 ноября. Об этом сообщил председатель ГКНБ и лидер партии "Ата Журт" Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети.

"Как вам известно, по указу президента 17 ноября по всей стране пройдут выборы в местные кенеши. По полученной мной информации, многие кандидаты, желающие стать депутатами, выразили желание участвовать в выборах вместе с партией "Ата Журт". Некоторые пытаются оспаривать лидерство и первое место в списке. Многие из них - те же лица, которые ранее были депутатами от партий, долгое время находившихся у власти.

Дорогие соотечественники!

Как лидер партии "Ата Журт" я заявляю, что партия не будет участвовать в выборах депутатов местных кенешей. Почему я принял такое решение? Партия "Ата Журт" неизменно ассоциируется с моим именем. Поэтому считаю неправомерным участвовать в выборах, находясь на государственной должности. В случае необходимости я не буду участвовать и в парламентских выборах 2026 года.

Возможно, возникнет вопрос: почему я участвовал в парламентских выборах 2021 года? Честно говоря, я был настолько занят работой, что даже не обратил внимания на выборы. Члены партии сами пришли ко мне и попросили разрешения участвовать в выборах под флагом "Ата Журт". Тогда я согласился. Однако сейчас партия "Ата Журт" больше не будет участвовать в выборах.

Уважаемые члены и сторонники партии! Вам не обязательно становиться депутатами от нашей партии. Участвуйте в выборах вместе с теми партиями, которые вам по душе и готовы работать на благо народа. Я твердо верю, что независимо от того, какую партию вы представляете, вы продолжите трудиться во имя народа.

Я надеюсь, вы правильно поняли моё решение. Я сделал это, чтобы не возникало разговоров о том, что находясь на государственной должности, я использую партию для влияния на регионы. Мы не поддерживаем ни одну партию или кандидата и не позволим другим государственным чиновникам оказывать помощь в выборах.

Депутаты, которых вы выберете, будут решать судьбу кыргызстанцев на протяжении пяти лет. Поэтому тщательно обдумывайте свой выбор. Выбирайте кандидатов, не связанных с коррупцией и криминалом. Не продавайте свои голоса.

С этого момента любые выборы в Кыргызстане должны быть честными. Давайте вместе с вами сделаем это возможным. У нас с президентом Садыром Нургожоевичем есть мечта построить честные выборы, чистое общество и сильное государство. Мы реализуем эту мечту и укрепим наш процветающий Кыргызстан", - заявил Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/439619
Теги:
Ата-Журт, выборы, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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