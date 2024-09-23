КР укрепляет экспортный потенциал с помощью программы торговых переговоров

Министерство экономики и торговли Кыргызской Республики совместно с Всемирной торговой организацией (ВТО) провело четырехдневную программу повышения квалификации по вопросам переговоров по торговым соглашениям.

Эта инициатива, поддержанная проектом ООН "Содействие торговле" и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, была направлена на развитие экспортного потенциала и содействие устойчивому экономическому росту в Кыргызстане.

По запросу Министерства экономики и торговли Кыргызской Республики ВТО провела интенсивное обучение, чтобы оснастить торговых представителей Кыргызстана необходимыми навыками и знаниями для эффективного участия в глобальных торговых обсуждениях и соглашениях. Это сотрудничество подчеркнуло приверженность Кыргызстана к преодолению сложностей международной торговли и приведению национальной политики в соответствие с международными стандартами.

"Эта образовательная программа предоставила специалистам из министерств и ведомств Кыргызской Республики глубокое понимание принципов и соглашений ВТО, анализа торговой политики и стратегий переговоров. Она также предоставила возможность улучшить их навыки в области заключения торговых соглашений", – сказал заместитель министра экономики и торговли Кыргызской Республики Назарбек Малаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызской Республики.

В рамках этого стратегического партнерства ПРООН подтвердил свою приверженность поддержке Кыргызстана в достижении его целевых задач и более эффективной интеграции в глобальную экономику.

"ПРООН стремится развивать экспортный потенциал Кыргызстана, улучшая навыки ведения торговых переговоров и способствуя соблюдению международных торговых стандартов. Эта тренировка является ключевым элементом нашей широкой стратегии по укреплению интеграции Кыргызстана в глобальный рынок и стимулированию устойчивого экономического развития", – сказала Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Обучение охватило широкий спектр тем, включая введение в принципы и соглашения ВТО, методы анализа торговой политики и стратегии разработки прочных планов переговоров. Участники рассмотрели способы преодоления технических барьеров и обеспечения соблюдения правил ВТО через практические кейс-стадии и интерактивные симуляции. Эти усилия необходимы для позиционирования Кыргызстана как конкурентоспособного игрока на мировом рынке и для стимулирования его устойчивого экономического развития.