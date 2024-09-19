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В  Анталье прошел Международный фестиваль кочевников

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В турецком городе Анталья 13-15 сентября 2024 года прошел Международный фестиваль кочевников - Yörük Türkmen Festivali, который с 2022 года ежегодно собирает под своей эгидой ярких представителей кочевой культуры.

В мероприятии приняли участие представители тюркских народов 20 стран, в частности, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Татарстана, Туркменистана, Азербайджана и др.

При содействии Генерального консульства КР в Анталье делегация из Кыргызстана во главе с мэром города Чолпон-Ата Данияром Сатаровым приняла активное участие в фестивале. В рамках двусторонних усилий по укреплению культурных и деловых отношений между Кыргызстаном и Турцией в торжественной обстановке состоялось подписание протокола об установлении побратимских связей между городами Чолпон-Ата и Анталья.

На фестивале были представлены кыргызские юрты, украшенные национальной атрибутикой, уникальные образцы национальных костюмов, а также выступление кыргызских артистов. Кроме того гости и участники фестиваля отведали национальные блюда кыргызской кухни и насладились атмосферой истинного кочевого гостеприимства.


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URL: https://www.vb.kg/439626
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