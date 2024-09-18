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В Казани прошел брифинг, посвященный экономическому развитию Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В Казани прошел брифинг генерального консула Эрика Бейшембиева для представителей СМИ Татарстана, посвященный социально-экономическим достижениям Кыргызской Республики, в частности, открытию 100 предприятий в честь 100-летия Кара-Кыргызской автономной области и 33-летия Независимости Кыргызстана. 

В ходе брифинга Бейшембиев подробно рассказал о текущем социально-экономическом развитии Кыргызской Республики, популяризации историко-культурного наследия Кара-Кыргызской автономной области.  Кроме того, Генконсул отметил важные аспекты укрепления дружественных кыргызско-татарских отношений, в том числе вопросы торгово-экономического, научно-технического и  культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Татарстан.

В заключении брифинга консул кратко информировал о деятельности Генерального консульства КР в Казани и поделился планами о перспективных проектах, представляющих взаимный интерес.

В работе брифинга приняли участие представители ведущих новостных порталов и интернет-изданий, таких как "Реальное время", "Татар-информ", ГТРК "Татарстан" и Россия1.


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URL: https://www.vb.kg/439627
Теги:
консульство, Россия, Кыргызстан
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