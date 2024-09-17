Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Астану

Президент Садыр Жапаров сегодня, 17 сентября, прибыл с рабочим визитом в город Астана (Республика Казахстан) для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица.

Напомним, в рамках визита глава государства также примет участие во встрече президентов стран Центральной Азии с предпринимателями ФРГ, проведет отдельную встречу с бизнес-сообществом Германии, двусторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.