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ГКДР проводит тренинги по светским принципам и вероисповеданию

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Государственная комиссия по делам религий КР проводит тренинги для сотрудников органов местного самоуправления и государственных органов города Бишкек Чуйской области на тему "Реализация светских принципов, совести, свободы вероисповедания". и государственная политика в религиозной сфере". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, тренинги направлены на усиление потенциала и навыков государственных органов, укрепление взаимного сотрудничества, предотвращение распространения радикальных и экстремистских идеологий.

Данное мероприятие организуется в целях реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы.

Подобные тренинги проводятся во всех регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/439637
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