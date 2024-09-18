Россия увеличивает численность армии с 1,5 до 2,4 млн военнослужащих

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что решение Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил обусловлено ростом числа угроз для страны и враждебной позицией Запада.

Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер.

Накануне, 16 сентября, президент России Владимир Путин, подписал указ об увеличении с 1 декабря штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.

Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что рост численности ВС России необходим для эффективной ротации войск в зоне специальной военной операции.

Президент принял решение о расширении численности Вооруженных сил для создания новых подразделений для участия в специальной военной операции, сообщил депутат Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "это необходимо для создания новых соединений и частей для проведения спецоперации", и добавил, что "новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт".

По данным Global Firepower, Россия занимает четвертое место в мире по численности военнослужащих, насчитывая 1 320 000 человек, наравне с КНДР. В первой десятке также армии Украины, Пакистана, Ирана, Южной Кореи и Вьетнама. Отмечается, что речь идет только о готовых к бою солдатах, без учета запасников.

Источник: news.mail.ru