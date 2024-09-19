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Россия заинтересована в проведении Всемирных игр кочевников

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- Светлана Лаптева
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У России есть желание провести Всемирные игры кочевников, заявил вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк.

"Тем более наша страна также была частью кочевых цивилизаций и имеет свои традиции и культуру. Спорт – это не только состязания, это дружба, уважение и солидарность. И в большом смысле, конечно же, спорт должен быть вне политики", - сказал Павлюк.

На пресс-конференции по итогам выступления Единой команды России он сказал, что время подумать есть. Но, прежде чем получить право на проведение Игр, необходимо решить ряд вопросов, которые лежат в нормативной плоскости.

"Но мы готовы, наша страна уже научила весь мир тому, что если мероприятие проходит в России, то это, как говорит молодежь, всегда овертоп", - подчеркнул вице-президент комитета.

На V Всемирных играх кочевников в Астане Единая команда России показала отличные результаты.

В состав команды вошли более 150 спортсменов, она завоевала 49 медалей и заняла третье место в общем медальном зачете.

Как отметили представители Единой команды, впервые в истории турнира российские спортсмены представляли именно страну, а не отдельные регионы.

Источник: sputnik.kz


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