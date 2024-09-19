Кыргызстанские стартапы отправляются в Кремниевую долину

Три стартапа из Кыргызстана стали победителями программы Unicorn from KG и получили уникальную возможность пройти пятинедельную программу подготовки Hero Training в университете Draper в Кремниевой Долине, Сан-Матео, США. Это
исключительное событие предоставит победителям шанс выйти на новый уровень
развития, получить значительные преимущества и ускорить их рост.
Победители программы Unicorn from KG:
MyDataCoin, Сагынбаев Азимбек - первое место
The Consolidator, Омургазиев Фархат - второе место
Admitted, Бейше Уулу Нуртилек - третье место
Программа Hero Training обеспечит участникам погружение в уникальную экосистему Кремниевой Долины. Стартапы будут встречаться с ведущими инвесторами, включая легендарного Тима Дрейпера, обмениваться идеями с другими инновационными основателями и изучать искусство сторителлинга. Участники получат множество возможностей для питчинга и могут вернуться с инвестициями, которые помогут им масштабировать их бизнес.
Основные цели программы Unicorn from KG:
- предоставление уникальных возможностей: помощь стартапам в развитии их
идей и получение поддержки от мировых экспертов
- стимулирование роста: способствование привлечению инвестиций и
масштабированию бизнесов
- создание сетевого взаимодействия: установление ценных контактов с
инвесторами и предпринимателями из Кремниевой долины.
Программа Unicorn from KG - это совместная инициатива Парка Высоких
Технологий, Карпоу и IT-Академии, направленной на поддержку и развитие
стартапов в Кыргызстане. Она предоставляет стартапам менторство и ресурсы для достижения значительных успехов на международной арене.
Источник: the-tech.kz