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Кыргызстанские стартапы отправляются в Кремниевую долину

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- Светлана Лаптева
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Три стартапа из Кыргызстана стали победителями программы Unicorn from KG и получили уникальную возможность пройти пятинедельную программу подготовки Hero Training в университете Draper в Кремниевой Долине, Сан-Матео, США. Это

исключительное событие предоставит победителям шанс выйти на новый уровень

развития, получить значительные преимущества и ускорить их рост.

Победители программы Unicorn from KG:

MyDataCoin, Сагынбаев Азимбек - первое место

The Consolidator, Омургазиев Фархат - второе место

Admitted, Бейше Уулу Нуртилек - третье место

Программа Hero Training обеспечит участникам погружение в уникальную экосистему Кремниевой Долины. Стартапы будут встречаться с ведущими инвесторами, включая легендарного Тима Дрейпера, обмениваться идеями с другими инновационными основателями и изучать искусство сторителлинга. Участники получат множество возможностей для питчинга и могут вернуться с инвестициями, которые помогут им масштабировать их бизнес.

Основные цели программы Unicorn from KG:

- предоставление уникальных возможностей: помощь стартапам в развитии их

идей и получение поддержки от мировых экспертов

- стимулирование роста: способствование привлечению инвестиций и

масштабированию бизнесов

- создание сетевого взаимодействия: установление ценных контактов с

инвесторами и предпринимателями из Кремниевой долины.

Программа Unicorn from KG - это совместная инициатива Парка Высоких

Технологий, Карпоу и IT-Академии, направленной на поддержку и развитие

стартапов в Кыргызстане. Она предоставляет стартапам менторство и ресурсы для достижения значительных успехов на международной арене.

Источник: the-tech.kz


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URL: https://www.vb.kg/439649
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