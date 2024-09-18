ГКНБ выявил присвоение 1,5 млн сомов в Жумгальском райотделе культуры

По результатам следственно-оперативных мероприятий выявлены факты присвоения руководством и работниками Жумгальского районного отдела культуры бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, работники культуры длительное время выписывали себе денежные средства в виде "авансов", однако не осуществляли их удержания из заработных плат.

В рамках доследственной проверки была назначена бухгалтерская проверка, по результатам которой сумма причинённого ущерба составила 1 588 115,41 сомов. Допрошенные в рамках доследственной проверки Т.Ы., Ж.Т., А.А., Р.М., А.М., Р.Б. и Г.А. дали признательные показания о присвоении вышеуказанной суммы денежных средств и возместили установленную сумму ущерба в полном объёме.