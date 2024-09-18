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В Чуйской области завод по производству модулей запустится к концу года

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Проект по реализации строительства завода по производству монолитно-блочных модулей на территории Чуйской области уже стартовал, и работы идут полным ходом. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при президенте.

По ее данным, на сегодняшний день, согласно подписанному меморандуму для реализации договоренностей, уже завезено оборудование, произведены строительно-монтажные работы и выпущена первая тестовая партия модулей.

В настоящее время ведутся работы по получению разрешительных и лицензионных документов, а также готовятся документы для ввода в эксплуатацию завода.

На заводе сегодня работают более 20 сотрудников, а сумма инвестиционного проекта по запуску завода по производству монолитно-блочных модулей возросла до 2 миллионов долларов.

Согласно плану, в перспективе на заводе будут изготавливать 4 модуля в день. Официальное открытие завода планируется приблизительно на конец 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/439656
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