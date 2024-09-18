Бывший президент "Аю Холдинг" отрекся от связей с ОПГ

Задержан бывший президент компании "Аю Холдинг" О.Б.А., который имел финансовые взаимоотношения с ликвидированным лидером криминалитета страны Камчы Асанбеком (Камчы Кольбаевым). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, кроме того, установлена связь задержанного О.Б.А. с лидером преступного сообщества Республики Узбекистан Салимом Абдувалиевым (криминальное прозвище "Салим бойвачча"), который в августе 2024 года был объявлен в розыск на территории КР (на фото). По данным Госкомитета, О.Б.А. в целях заручиться поддержкой и получить покровительство при ведении бизнеса в РУз строил с ним взаимоотношения.

С задержанным проведена профилактическая беседа и взято обязательство по отречению от связей ОПГ и от идеологии криминалитета, отметив положительные тенденции государственного развития и выразив поддержку политического курса Кыргызстана.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других фактов покровительства и иных видов взаимодействия задержанного О.Б.А. с представителями криминальных структур страны.

Продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности преступных сообществ, в том числе лиц, оказывающих поддержку и финансирование криминальных элементов.