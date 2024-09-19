Глава Минприроды встретился с главами заводов района горы Боз-Болток

Под руководством министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медера Машиева проведено расширенное совещание по вопросу рассмотрения обращения депутата Жогорку Кенеша КР Чынгыза Айдарбекова и жалоб жителей сел вокруг горы Боз-Болток.

На встрече присутствовали сотрудники профильных подразделений министерства и руководители кирпичных заводов района горы Боз-Болток.

Обсуждались вопросы минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу кирпичными заводами, эксплуатация пылегазоочистных установок и другие вопросы.

В завершение встречи представители кирпичных заводов попросили сотрудников министерства проверить эффективность фильтров, которые будут установлены на кирпичном заводе. По итогам совещания решено на месте осмотреть пылегазоочистные установки кирпичных заводов и провести лабораторные исследования.

На совещании министр Машиев подчеркнул важность предотвращения загрязнения воздуха. Одним из главным условием является установка соответствующих фильтров на всех промышленных и социальных объектах.