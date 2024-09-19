Врачи Кыргызстана пройдут обучение в Центре трансплантологии России

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев совершил рабочий визит в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе визита состоялись встречи с ключевыми фигурами российского здравоохранения для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по ряду приоритетных направлений.

Одним из главных событий визита стала встреча с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. В ходе переговоров стороны обсудили такие важные направления сотрудничества, как лекарственное обеспечение, акушерство и гинекология, педиатрия, онкология и трансплантология.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что Россия является одним из важнейших стратегических партнеров для Кыргызстана в сфере здравоохранения и выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества. По итогам встречи стороны договорились о необходимости наращивания темпов взаимодействия и наметили планы для укрепления сотрудничества на взаимовыгодной основе.

В рамках визита также состоялась встреча с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава РФ Сергеем Владимировичем Готье. На встрече обсуждались возможности обучения кыргызских врачей и медицинских специалистов в Центре трансплантологии имени Шумакова. Обучение будет проходить в формате индивидуальных учебных курсов продолжительностью две недели в рамках Соглашения о сотрудничестве между Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов РФ и Национальным центром хирургии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Сергей Владимирович Готье подчеркнул, что для коллег из Кыргызстана будет подготовлена индивидуальная программа, рассчитанная на две недели.

"Как флагманское учреждение России в сфере трансплантологии, мы окажем необходимую методическую поддержку кыргызским специалистам, искренне заинтересованным в развитии трансплантационных программ в республике. Мы настроены на плодотворное и долгое сотрудничество, поскольку у здравоохранения Кыргызстана есть большой потенциал для развития отрасли", - сказал Сергей Владимирович.

Кыргызская сторона выразила глубокую благодарность Российской Федерации за активную поддержку и готовность оказывать методическую помощь. В свете развития трансплантологии в Кыргызстане обучение специалистов станет важным шагом на пути к совершенствованию этой области медицины в стране.