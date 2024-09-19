ГКНБ: "Кызыл-Кийский машиностроительный завод" возвращен в госсобственность

ГКНБ установил факт незаконной передачи АООТ "Кызыл-Кийский машиностроительный завод" (город Кызыл-Кия, Баткенская область) частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, завод с общей территорией 22,89 га и оценочной стоимостью 4 млрд 74 млн 650 тыс. 494 сомов был возвращен в государственную собственность и передан на баланс ГАУГИ при кабинете министров КР.

В настоящее время ГКНБ продолжает целенаправленную работу по выявлению и возврату других объектов государственной собственности, которые были незаконно приватизированы, включая земельные участки, здания и сооружения.