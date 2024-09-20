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Сотрудники ГНС выявили незаконный цех по производству контрафактной водки

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Сотрудники Государственной налоговой службы в Бишкеке выявили незаконный цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки помещения цеха были обнаружены и изъяты 120 бутылок поддельной водки и 114 поддельных акцизных марок.

В настоящее время материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а более 1000 единиц – предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки.


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URL: https://www.vb.kg/439688
Теги:
алкоголь, Бишкек, ГНС
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