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Акыйкатчы призывает к решению острых проблем села Зардалы

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав жителей отдаленного села Зардалы в Баткенской области. Она акцентирует внимание на необходимости гарантировать доступ детей к образованию и на социальные права жителей села.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению Омбудсмена, уполномоченный представитель по Баткенской области посетил Зардалы и ознакомился с его проблемами, которые остаются нерешенными многие годы.

Одна из наиболее острых проблем - отсутствие электроэнергии и плохое состояние дорог. Село связано с внешним миром лишь одной каменистой дорогой, которая доступна только с мая по октябрь. Зимой жители вынуждены передвигаться по опасной горной тропе пешком или на ослах, так как дорога становится непроходимой.

Село Зардалы получило статус в 2016 году. В местной школе учатся всего 7 детей, и в классе по одному учебнику на предмет. В школе только два преподавателя: один учит всех учеников 1-4 классов по всем предметам, другой исполняет обязанности директора.

Жители просят создать фонд для обеспечения школы учебниками и решить кадровые вопросы. Они также жалуются на отсутствие горячего питания для учеников и задержки с доставкой продуктов - в школу привозят только одну коробку печенья и вафель на месяц.

Ранее в 2022 году фонд "Кыргыз интернет" установил Wi-Fi в школе, но оборудование вышло из строя в мае 2024 года, и село снова осталась без интернета. Отсутствие мобильной связи также усложняет доступ к информации.

В селе есть ФАП, но он не функционирует полноценно из-за отсутствия персонала. Последний фельдшер уволился на прошлой неделе, и жители вынуждены заниматься самолечением или обращаться в медпункт погранзаставы.

Жители просят включить их село в категорию высокогорных, чтобы получить дополнительные льготы. Они отмечают, что их село находится в труднодоступном регионе, и опасная тропа, по которой они передвигаются зимой, часто становится причиной несчастных случаев.

Уполномоченный представитель Омбудсмена передал школе ученические принадлежности, но проблема требует дальнейшего внимания и решения.


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URL: https://www.vb.kg/439690
Теги:
Баткенская область, омбудсмен, Кыргызстан
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