Релокация бизнеса в ОАЭ: гид для граждан РФ, Кыргызстана, Армении, Болгарии

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) за последние несколько десятилетий превратились в глобальный центр для ведения бизнеса благодаря ряду уникальных факторов. С каждым годом ОАЭ привлекают всё больше предпринимателей и компаний, желающих релоцировать сюда свой бизнес. Рассмотрим ключевые причины, почему ОАЭ стали столь привлекательным местом для международного бизнеса.

Одним из главных преимуществ ведения бизнеса в ОАЭ является полное отсутствие корпоративного налога в большинстве случаев. На текущий момент в ОАЭ нет налога на доходы физлиц и налогов на прибыль для большинства компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах (Free Zones). Они позволяют компаниям работать без обременительных налоговых обязательств, что делает ОАЭ чрезвычайно привлекательными для международных корпораций и стартапов.

ОАЭ расположены на перекрёстке между Европой, Азией и Африкой, что даёт бизнесу доступ к обширным рынкам сбыта. Из Дубая или Абу-Даби можно легко организовать логистические операции на ключевые рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Это делает страну удобной отправной точкой для бизнеса, ориентированного на глобальные поставки и торговлю.

ОАЭ славятся своей высокоразвитой инфраструктурой, которая включает в себя современные транспортные узлы, высокоскоростной интернет, торговые порты и аэропорты мирового уровня. Более того, ОАЭ активно инвестируют в технологии и инновации, продвигая инициативы для привлечения IT-компаний и стартапов. Такие проекты, как Dubai Internet City и Dubai Silicon Oasis, созданы специально для поддержки технологического сектора и предоставляют предпринимателям особые условия.

Правительство ОАЭ активно внедряет меры для улучшения бизнес-климата, делая процедуру регистрации бизнеса проще и быстрее. Местные законы обеспечивают защиту прав инвесторов, и ОАЭ уже несколько лет подряд занимают высокие позиции в рейтингах легкости ведения бизнеса. Программа Golden Visa, разработанная для крупных инвесторов и владельцев компаний, упрощает процесс получения долгосрочной резидентской визы и даёт дополнительные привилегии для бизнеса.

ОАЭ - одна из самых стабильных стран на Ближнем Востоке, с высоким уровнем безопасности и благоприятным экономическим климатом. Важным аспектом является также наличие множества двусторонних соглашений о свободной торговле с другими странами, что создаёт дополнительные преимущества для международного бизнеса.

ОАЭ предлагают уникальную комбинацию налоговых льгот, географического удобства, развитой инфраструктуры и гибкого законодательства, что делает страну одной из самых привлекательных для международных предпринимателей. Релокация бизнеса в ОАЭ - это не только возможность для роста, но и доступ к новым глобальным рынкам и ресурсам.

Обзор визовых режимов для граждан России, Кыргызстана, Армении и Болгарии

Когда речь идёт о релокации бизнеса в ОАЭ, визовый режим для граждан каждой страны играет ключевую роль в упрощении или усложнении этого процесса. В зависимости от страны гражданства, условия получения визы могут варьироваться, что необходимо учитывать при планировании переезда и регистрации бизнеса. Рассмотрим основные визовые режимы для граждан России, Кыргызстана, Армении и Болгарии.

Граждане России

Виза по прибытии. Граждане РФ могут получить визу на 90 дней по прибытии в ОАЭ без предварительного оформления. Это даёт возможность находиться в стране в течение трёх месяцев, изучать возможности для бизнеса и заключать деловые контракты. Резидентская виза. Для долгосрочного ведения бизнеса граждане России могут получить резидентскую визу через регистрацию компании или инвестиции в недвижимость на сумму от 1 млн AED. Эти условия делают ОАЭ привлекательным направлением для российских предпринимателей, желающих создать бизнес или инвестировать в экономику страны. Golden Visa. Граждане РФ могут претендовать на получение Golden Visa, которая предназначена для крупных инвесторов и владельцев бизнеса. Эта виза предоставляет долгосрочные возможности для проживания и ведения бизнеса в ОАЭ.

Граждане Кыргызстана

Электронная виза. В отличие от граждан РФ, гражданам Кыргызстана требуется заранее оформить визу. Это делается через электронную систему eVisa, где необходимо предоставить документы, такие как паспорт, подтверждение поездки и приглашение от компании или родственников.

Резидентская виза. Как и граждане других стран, лица, имеющие гражданство Кыргызстана, могут получить резидентскую визу через регистрацию компании или инвестиции в недвижимость. Однако визовый процесс для граждан Кыргызстана может быть более сложным из-за необходимости подачи документов до поездки.

Граждане Армении

Виза по прибытии. Граждане Армении имеют возможность получать 90-дневную визу по прибытии, как и граждане России и Болгарии. Это упрощает процесс для тех, кто планирует изучить деловую среду в ОАЭ перед релокацией. Резидентская виза. Для долгосрочного проживания и ведения бизнеса возможна регистрация компании или инвестиции в недвижимость, как и в случае с гражданами других стран СНГ. Лица, имеющие армянский паспорт, могут пользоваться всеми преимуществами свободных экономических зон для ведения бизнеса.

Граждане Болгарии

Виза по прибытии. Как граждане ЕС, болгары могут получить визу на 90 дней по прибытии в ОАЭ. Это даёт им такие же преимущества, как и гражданам РФ и Армении. Резидентская виза. Граждане Болгарии могут получить резидентскую визу через создание компании в ОАЭ или инвестиции. Важно отметить, что для лиц, имеющих болгарское гражданство, также доступны программы типа Golden Visa, которые дают возможность долгосрочного проживания и ведения бизнеса в ОАЭ.

Каждое из гражданств предлагает разные визовые возможности, но все они включают опции для получения резидентства через инвестиции или регистрацию компании. Граждане РФ, Армении и Болгарии имеют преимущество в виде 90-дневной визы по прибытии, что упрощает начальный этап релокации бизнеса. Гражданам Кыргызстана придётся заранее оформить визу, что добавляет дополнительных шагов, но они также могут воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет ОАЭ для ведения бизнеса.

Регистрация бизнеса в ОАЭ: что нужно знать?

Релокация бизнеса в ОАЭ - это процесс, который включает в себя несколько ключевых этапов, начиная с выбора типа компании и заканчивая получением необходимых лицензий. Важно понимать особенности каждого из этих шагов, чтобы сделать правильный выбор и успешно зарегистрировать бизнес. Рассмотрим основные моменты, которые нужно знать при открытии компании в ОАЭ.

1. Выбор типа компании

В ОАЭ существует несколько типов компаний, которые можно зарегистрировать, и выбор подходящего зависит от целей вашего бизнеса:

Free Zone Company. Компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах, обладают рядом преимуществ, включая полное освобождение от корпоративных налогов, право на 100% иностранную собственность и отсутствие таможенных пошлин на импорт и экспорт. Однако они могут иметь ограничения на деятельность за пределами свободной зоны. Mainland Company. Этот тип компании позволяет вести бизнес как внутри ОАЭ, так и за ее пределами. Однако для этого требуется местный спонсор, который будет владеть 51% компании, если она не подпадает под недавние изменения в законе, позволяющие иностранцам владеть 100% в некоторых секторах бизнеса.

2. Лицензии для ведения бизнеса

Для каждого типа деятельности в ОАЭ необходима лицензия. Есть три основных вида лицензий:

Коммерческая. Для компаний, занимающихся торговлей, продажей товаров или услуг. Промышленная. Требуется для компаний, занимающихся производством и промышленностью. Профессиональная. Для профессионалов, таких как консультанты, юристы, бухгалтеры и так далее.

Выбор правильной лицензии зависит от типа бизнеса, который вы планируете вести. Регистрация компании без необходимой лицензии может привести к штрафам и ограничениям на ведение деятельности.

3. Процедура регистрации

Регистрация бизнеса в ОАЭ состоит из нескольких этапов:

Выбор названия компании. Оно должно соответствовать требованиям Департамента экономического развития (DED). Например, имя компании не должно содержать слова, противоречащие общественным нормам или оскорбляющие моральные принципы ОАЭ. Получение лицензии. Как упоминалось выше, получение лицензии - это обязательный шаг для каждого бизнеса. Лицензию можно получить через DED или через администрацию свободной зоны. Выбор офиса. Компаниям в свободных зонах обычно предоставляется возможность арендовать офисные помещения в бизнес-центрах или использовать виртуальные офисы.

4. Дополнительные документы и требования

В зависимости от типа компании и её деятельности могут потребоваться дополнительные документы:

Учредительные документы. Учредительный договор и устав компании. Банковский счет. Для открытия бизнеса в ОАЭ необходимо открыть корпоративный банковский счёт. Для этого может потребоваться минимальный депозит, в зависимости от требований банка. Визы для сотрудников. Компании, зарегистрированные в ОАЭ, имеют право на спонсорство сотрудников, предоставляя рабочие визы. Процесс получения визы включает медобследование, биометрическую регистрацию и другие обязательные шаги.

5. Стоимость регистрации

Стоимость регистрации бизнеса в ОАЭ зависит от выбранной свободной зоны и типа лицензии. Регистрация компании в свободных экономических зонах может варьироваться от AED 7,500 до AED 20,000, в зависимости от пакета услуг и условий аренды офисного пространства.

Регистрация бизнеса в ОАЭ предполагает много возможностей благодаря налоговым льготам, стратегическому положению и поддержке со стороны правительства. Однако процесс требует тщательного планирования, выбора правильной лицензии и соблюдения всех юридических норм. Правильный выбор между регистрацией на основной территории или в свободной зоне зависит от целей бизнеса и его масштабов.

Свободные экономические зоны ОАЭ: какие выбрать?

Свободные экономические зоны в ОАЭ являются одной из главных причин, почему предприниматели со всего мира выбирают эту страну для релокации бизнеса. Эти зоны предоставляют значительные преимущества для иностранных инвесторов, включая налоговые льготы, возможность 100% иностранного владения и минимальные бюрократические требования. Давайте рассмотрим ключевые свободные экономические зоны, чтобы помочь вам выбрать ту, которая наиболее подходит для вашего бизнеса.

1. Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

DMCC является одной из самых популярных свободных зон в ОАЭ и специализируется на торговле товарами и сырьевыми ресурсами, включая золото, бриллианты и другие ценные материалы. DMCC также предлагает возможности для компаний из сферы IT, торговли, финансов и профессиональных услуг. Среди преимуществ DMCC - возможность 100% иностранного владения, отсутствие корпоративных налогов и наличие развитой инфраструктуры.

2. Jebel Ali Free Zone (JAFZA)

JAFZA - это одна из старейших и крупнейших свободных экономических зон в ОАЭ, расположенная недалеко от порта Джебель-Али, который является важным транспортным узлом региона. JAFZA идеально подходит для компаний, работающих в сфере логистики, производства и торговли. Среди преимуществ - освобождение от корпоративных и личных налогов, легкость ведения международной торговли и доступ к одному из крупнейших портов мира.

3. Dubai Silicon Oasis (DSO)

Dubai Silicon Oasis создана специально для компаний в области технологий и инноваций. DSO предлагает льготы для стартапов и технологических компаний, включая доступ к современным лабораториям, исследовательским центрам и международным выставкам. Эта зона является идеальной для компаний, которые занимаются разработкой ПО, IT-консалтингом и производством электронных компонентов.

4. Sharjah Media City (SHAMS)

SHAMS - это свободная зона, предназначенная для представителей медиа-индустрии, креативных агентств и компаний, работающих в сфере развлечений. Здесь можно зарегистрировать бизнес без необходимости физического присутствия в ОАЭ, что удобно для международных медиа-компаний, режиссеров, продюсеров и фрилансеров. SHAMS также предлагает упрощенные условия для регистрации компаний и доступные пакеты услуг.

5. RAK Free Trade Zone (RAKEZ)

RAKEZ в Рас-эль-Хайме является одной из самых доступных СЭЗ, предлагая широкий спектр возможностей для малых и средних предприятий. RAKEZ подходит для различных видов бизнеса, включая производство, логистику, а также услуги. Кроме того, здесь одни из самых низких регистрационных и арендных сборов по сравнению с другими СЭЗ, что делает её привлекательной для стартапов и небольших компаний.

6. Ajman Free Zone (AFZ)

AFZ расположена в эмирате Аджман и предлагает бизнесу такие преимущества, как отсутствие налога на прибыль, отсутствие экспортных и импортных пошлин и простые правила регистрации. Эта зона подходит для компаний, работающих в сфере производства, логистики и торговли. AFZ также предоставляет пакеты услуг для регистрации компаний с минимальными затратами, что делает её отличным выбором для стартапов и малого бизнеса.

Преимущества свободных экономических зон:

100% иностранное владение. Во всех свободных зонах ОАЭ инвесторы могут владеть бизнесом на 100%, что редко возможно на основной территории страны.

Отсутствие корпоративных налогов. Компании в СЭЗ освобождены от налога на прибыль на срок до 50 лет. Отсутствие таможенных пошлин. Все импортируемые и экспортируемые товары в рамках СЭЗ освобождены от таможенных пошлин. Легкость регистрации. Процесс регистрации компании в СЭЗ обычно намного быстрее и проще по сравнению с регистрацией на основной территории.

Свободные экономические зоны ОАЭ предоставляют отличные возможности для ведения бизнеса с минимальными налоговыми и правовыми барьерами. Выбор зоны зависит от ваших бизнес-целей: DMCC подходит для торговли сырьем, DSO для IT-компаний, SHAMS для медиа-бизнеса, а RAKEZ и AFZ - отличные варианты для стартапов и небольших компаний, ориентированных на доступные решения.

Программа Golden Visa: ключ к долгосрочному проживанию и бизнесу в ОАЭ

Программа Golden Visa стала одной из ключевых инициатив правительства ОАЭ для привлечения иностранных инвесторов, талантливых профессионалов и предпринимателей. Она предоставляет долгосрочные визы, что делает её чрезвычайно привлекательной для тех, кто хочет не только вести бизнес в стране, но и обеспечить стабильное проживание на длительный срок. Рассмотрим ключевые особенности и преимущества Golden Visa для бизнесменов и инвесторов.

Что такое Golden Visa?

Golden Visa - это виза, которая предоставляет владельцам право на проживание в ОАЭ сроком до 10 лет с возможностью продления. Она была введена в 2019 году и ориентирована на привлечение в страну инвесторов, предпринимателей, научных работников, врачей, IT-специалистов и других квалифицированных кадров, которые могут внести вклад в экономическое развитие ОАЭ.

Кому доступна Golden Visa?

Golden Visa предназначена для следующих категорий заявителей:

Лица, которые вкладывают значительные средства в экономику ОАЭ через недвижимость или бизнес. Владельцы и основатели стартапов, которые работают в приоритетных для ОАЭ секторах. Профессионалы в области науки, медицины, IT и других востребованных областей, которые могут показать достижения и признание в своей профессии. Отличники учебных заведений ОАЭ также могут претендовать на получение визы.

Преимущества Golden Visa

В отличие от стандартных виз, которые требуют регулярного продления, Golden Visa позволяет находиться в ОАЭ на протяжении 5-10 лет без необходимости постоянного обновления визы. В рамках этой программы владельцы бизнеса могут полностью владеть своей компанией, что особенно важно для тех, кто хочет избежать необходимости работать с местными спонсорами. Владелец Golden Visa может спонсировать проживание своих ближайших членов семьи, что обеспечивает дополнительную стабильность для всей семьи. Владельцы Golden Visa могут пользоваться преимуществами в области банковских услуг, образовательных учреждений, медобслуживания и других аспектов жизни в ОАЭ.

Требования для получения Golden Visa

Для разных категорий заявителей существуют свои условия, однако основные требования следующие:

Инвестиции. Минимальная сумма инвестиций в недвижимость - от 2 млн AED (примерно 500 тысяч евро). Создание рабочих мест. Для предпринимателей и владельцев бизнеса - создание рабочих мест для местных резидентов. Научные достижения. Для ученых - наличие публикаций в международных научных журналах или участие в проектах, признанных на госуровне. Рекомендации. Заявители должны получить рекомендации от аккредитованных организаций в ОАЭ, что подтверждает их вклад в экономику или науку страны.

Как подать заявку на Golden Visa?

Процесс подачи заявки на Golden Visa состоит из нескольких этапов:

Подготовка документов. В зависимости от категории, может понадобиться подтверждение инвестиций, профессиональных достижений или другие документы. Подача заявки через онлайн-систему. Виза подаётся через специальные государственные порталы или с помощью аккредитованных агентств. Рассмотрение заявки. Обычно процесс занимает от нескольких недель до пары месяцев, в зависимости от сложности заявки и категории заявителя.

Golden Visa - это уникальная возможность для тех, кто хочет не просто вести бизнес в ОАЭ, но и получить долгосрочные привилегии в виде резидентства. Для инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов эта программа открывает двери к новым возможностям и стабильности в ОАЭ. Если вы планируете релокацию или расширение бизнеса в ОАЭ, Golden Visa может стать вашим основным инструментом для долгосрочного успеха.

Юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса в ОАЭ

ОАЭ предлагают предпринимателям уникальную возможность вести бизнес в стабильной и благоприятной среде. Однако, несмотря на привлекательные условия, есть определённые юридические и налоговые требования, которые надо учитывать. Давайте рассмотрим ключевые аспекты правового регулирования и налоговых обязательств, с которыми сталкиваются компании, зарегистрированные в ОАЭ.

Отсутствие корпоративного налога

Одним из наиболее привлекательных аспектов ведения бизнеса в ОАЭ является отсутствие налога на прибыль для большинства компаний, особенно тех, что зарегистрированы в свободных экономических зонах. Эти зоны предлагают освобождение от корпоративного налога на срок до 50 лет, что делает их популярным выбором среди иностранных инвесторов.

Однако с 1 июня 2023 года ОАЭ ввели корпоративный налог в размере 9% для компаний, чья прибыль превышает 375,000 AED. Это нововведение направлено на соответствие международным стандартам налогообложения и затронет преимущественно крупные компании. Тем не менее, малые и средние фирмы, а также компании, зарегистрированные в СЭЗ, продолжают пользоваться налоговыми льготами.

Налог на добавленную стоимость

В 2018 году ОАЭ ввели НДС в размере 5%. Этот налог применяется ко всем товарам и услугам, за исключением определённых категорий, таких как медицинские и образовательные услуги, которые освобождены от НДС. Все компании, чей оборот превышает 375,000 AED в год, обязаны зарегистрироваться для уплаты НДС.

Правовая защита и регулирование компаний

Правовая система ОАЭ основана на гражданском праве, с влиянием исламского права (шариата), особенно в отношении личных и семейных вопросов. Для ведения бизнеса здесь важно понимать ключевые законы, которые регулируют корпоративные вопросы:

Закон о компаниях (Companies Law). Определяет типы компаний, которые можно регистрировать, а также требования к иностранной собственности и минимальному капиталу. Закон о банкротстве. В ОАЭ действует закон о банкротстве, который предлагает механизмы защиты для компаний в финансовых затруднениях. Это позволяет компаниям реструктурировать долги и избежать ликвидации в случае финансовых трудностей.

Ограничения на иностранное владение

В зависимости от выбранной бизнес-структуры могут действовать ограничения на иностранное владение. Для компаний, зарегистрированных на основной территории ОАЭ (Mainland), ранее требовался местный спонсор, который должен был владеть 51% компании. Однако в последние годы эти требования были смягчены для ряда секторов, и теперь иностранцы могут владеть 100% компаний в некоторых отраслях, таких как IT и технологии.

Программы экономического стимулирования и соглашения о защите инвестиций

ОАЭ активно заключают двусторонние соглашения о защите инвестиций с другими странами, что обеспечивает юридическую защиту иностранных инвесторов от несанкционированной экспроприации активов. Это помогает минимизировать риски, связанные с международным бизнесом.

Кроме того, в рамках своих усилий по привлечению иностранных инвестиций, правительство ОАЭ предлагает программы стимулирования для компаний, зарегистрированных в стратегически важных секторах, таких как технологии, энергетика и медицина.

Таким образом, ОАЭ предлагают уникальные условия для ведения бизнеса с минимальными налоговыми обязательствами и защитой прав инвесторов. Однако недавние изменения в налогообложении требуют внимательного планирования, особенно для компаний с высоким уровнем прибыли. При правильном подходе ОАЭ остаются одной из самых благоприятных юрисдикций для международного бизнеса.

Практические советы по релокации: от визы до регистрации компании

Релокация бизнеса в ОАЭ представляет собой многоэтапный процесс, который начинается с оформления визы и заканчивается успешной регистрацией компании. Одним из первых шагов является выбор подходящей визы. Бизнесмены и инвесторы могут претендовать на бизнес-визу, которая предоставляется на срок до трех лет, или же на Golden Visa, которая доступна для крупных инвесторов и позволяет проживать в ОАЭ более долгий срок. Golden Visa также даёт возможность 100% иностранного владения бизнесом, что делает её привлекательной для иностранных предпринимателей.

После получения визы следует этап регистрации компании. Компании могут быть зарегистрированы либо на основной территории ОАЭ, либо в одной из многочисленных СЭЗ. Выбор зоны зависит от типа бизнеса и его ориентации - на внутренний рынок ОАЭ или международные операции. СЭЗ предлагают привлекательные условия для бизнеса, включая налоговые льготы и упрощённые процедуры регистрации.

Одним из обязательных шагов является подтверждение наличия офисного пространства. В зависимости от ваших потребностей, это может быть, как виртуальный офис, так и аренда помещения в бизнес-центре или коворкинге. Выбор офиса зависит от характера бизнеса и размера команды. Открытие корпоративного банковского счёта также важно для полноценного ведения бизнеса. Этот процесс включает в себя предоставление регистрационных документов компании и идентификационных данных учредителей.

Хотя возможно самостоятельно пройти весь процесс релокации, на практике многие предприниматели предпочитают обратиться за помощью к профессиональным консалтинговым агентствам. Эти компании оказывают поддержку на всех этапах - от регистрации бизнеса до открытия банковских счетов и получения виз. Это особенно полезно для тех, кто не знаком с местными законами и процедурами, что может значительно сэкономить время и избежать ошибок.

Для более детальной консультации о возможностях релокации бизнеса в ОАЭ или других зарубежных юрисдикциях, вы можете обратиться к представителям профильной миграционной компании Aristipp, которая поможет вам определить наиболее подходящий путь для вашего бизнеса!