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Неделя Ынтымак проходит в Оше и Бишкеке в рамках глобального Дня мира

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- Нина Ничипорова
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Вторая Неделя Ынтымак проходит в Оше и Бишкеке в рамках глобального Дня мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Международный деловой совет принял участие в сессии "Продвижение зеленых стимулов в Центральной Азии", организованной в направлениях KCO (корпоративная социальная ответственность) и ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление), что подчеркивает стремление интегрировать устойчивое развитие и социальную ответственность в региональную повестку.

Напомним, первая Неделя Ынтымак успешно прошла в сентябре 2023 года в Бишкеке. Неделя Ынтымак - это уникальная платформа, впервые организованная в Кыргызстане и перенявшая передовой мировой опыт от таких мероприятий, как Женевская неделя мира и Базельский форум мира.

В своей презентации глава Международного делового совета Аскар Сыдыков рассказал о деятельности МДС и объяснил, почему бизнес заинтересован в продвижении зеленых стимулов. Ранее МДС провел анализ законодательства в области недропользования, туризма и сельского хозяйства на предмет наличия зеленых стимулов. На основании анализа были разработаны рекомендации и внесены на рассмотрение ответственных госорганов.

В итоге достигнуты значительные результаты. Поставка зеленых технологий освобождена от некоторых налоговых и неналоговых (таможенных) платежей; производители и импортеры, которые обеспечивают самостоятельную переработку отходов товаров, освобождены от уплаты утилизационного сбора. То есть, у производителя есть выбор – перерабатывать самому и не платить за утильсбор либо оплатить за сбор и направить его на переработку.

Проведя анализ, в МДС пришли к выводу, что для эффективной реализации экологических инициатив необходимо объединять усилия участников всего Центральноазиатского региона.

"Появилась идея создания Центральноазиатской платформы по продвижению зеленых стимулов. Мы связались с ведущими сообществами в этой области в Казахстане и Узбекистане, поделились с ними методологией проведенного анализа и результатами работы. Наши партнеры провели соответствующий анализ в своих странах, и на этой основе мы разработали сравнительную таблицу по зеленым стимулам по трем странам", - рассказал глава МДС.

Созданная платформа включает экспертов из бизнес-сообщества, аналитических центров и экологических организаций.

На встрече участники рассказали о достигнутых результатах. Члены платформы включены в различные рабочие группы по вопросам развития зеленой экономики, управления отходами, налоговых и неналоговых льгот и т.д., в том числе по обсуждению предложенных рекомендаций. Направлен свод рекомендаций национального и наднационального уровней в целях создания эффективных государственных политик, основанных на зеленых технологиях управления и производства.

Своим опытом поделились партнеры из Центра прогрессивных реформ Узбекистана и Ассоциации экологических организаций Казахстана.

В Узбекистане по итогам внесенных рекомендаций государством начата программа реализации сертификатов на углеродные единицы, ведется работа по содействию внедрения ESG-стандартов на крупных предприятиях с государственным участием.

Участники встречи обсудили планы по дальнейшему развитию платформы. Необходимо разработать стратегию развития и план действий по расширению Центральноазиатской бизнес-платформы для продвижения зеленых решений. Предложено провести ряд региональных мероприятий с привлечением заинтересованных сторон, ключевых лидеров общественного мнения и лиц, принимающих решения по обсуждению внедрения зеленых стимулов.


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URL: https://www.vb.kg/439704
Теги:
Казахстан, Ош, Узбекистан, экология, энергетика, МДС
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