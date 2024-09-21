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За что французы любят Кыргызстан. В Париже прошла выставка IFTM 2024

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- Назгуль Абдыразакова
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Во Франции завершилась международная выставка путешествий, бизнес-поездок и event-индустрии IFTM 2024. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма. Согласно информации фонда, совместно с Департаментом туризма был организован национальный павильон, который традиционно отличается яркостью и привлекает внимание посетителей. Открыли стенд чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз и президент Фонда туризма Кудрет Тайчабаров.

В выставке принимают участие пять отечественных туркомпаний. Их презентации и рассказы о туристических возможностях Кыргызской Республики вызывают большой интерес. Ведь для многих европейцев Кыргызская Республика остается незнакомой и неизведанной. Но те, кто узнают о ней – влюбляются навсегда.

"Французы любят нашу страну, они находят ее замечательной не только с точки зрения природы, а у нас есть что посмотреть – и горы, и озера, и реки. Но приезжают они сюда из-за людей. Они стремятся пообщаться с кыргызстанцами, восхищаются культурой и историей, хотят больше узнать о наших ценностях", - говорит отечественный туроператор Александр Гусев.

Если раньше организацией путешествий в Кыргызскую Республику занимались только туроператоры, то сейчас все больше туристов хотят приехать сюда самостоятельно. Самой популярной туристической активностью для европейцев по-прежнему остается треккинг. Прогулки по кыргызским горам – это то, что всегда в тренде у туристов из дальнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/439708
Теги:
туризм, Франция, Кыргызстан
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