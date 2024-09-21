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Кыргызстан и Катар обсудили открытие прямых рейсов Бишкек-Доха

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- Назгуль Абдыразакова
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Рабочий визит кыргызской делегации во главе с директором Государственного агентства гражданской авиации Данияром Бостоновым в Государство Катар был организован по инициативе посольства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе визита прошли двусторонние встречи Бостонова с министром транспорта Катар Джассимом бин Сейфом Аль-Сулайти, Генеральным директором гражданской авиации Катара Мухаммадом бин Фалихом Аль-Хаджири, Генеральным директором Катарской аэронавигационной академии шейхом Джабиром бин Хамадом Аль Тани и Вице-президентом по авиационной политике компании "Qatar Airways" Фатхи Ати.

На переговорах обсуждались открытие регулярных прямых авиарейсов между Бишкеком и Дохой, а также обмен опытом в области авиации, включая подготовку и повышение квалификации молодежи.

Катарская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном и готовность открыть регулярное авиасообщение между столицами двух стран в ближайшее время.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества для реализации достигнутых договоренностей.


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URL: https://www.vb.kg/439709
Теги:
Катар, Кыргызстан, новый авиарейс
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