Кыргызстан и Катар обсудили открытие прямых рейсов Бишкек-Доха

Рабочий визит кыргызской делегации во главе с директором Государственного агентства гражданской авиации Данияром Бостоновым в Государство Катар был организован по инициативе посольства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе визита прошли двусторонние встречи Бостонова с министром транспорта Катар Джассимом бин Сейфом Аль-Сулайти, Генеральным директором гражданской авиации Катара Мухаммадом бин Фалихом Аль-Хаджири, Генеральным директором Катарской аэронавигационной академии шейхом Джабиром бин Хамадом Аль Тани и Вице-президентом по авиационной политике компании "Qatar Airways" Фатхи Ати.

На переговорах обсуждались открытие регулярных прямых авиарейсов между Бишкеком и Дохой, а также обмен опытом в области авиации, включая подготовку и повышение квалификации молодежи.

Катарская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном и готовность открыть регулярное авиасообщение между столицами двух стран в ближайшее время.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества для реализации достигнутых договоренностей.