Погода
$ 84.06 - 84.56
€ 93.22 - 94.22

За восемь месяцев в Кыргызстане произошло 1610 ДТП с участием пешеходов

344  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала года за восемь месяцев на территории страны произошло 1610 дорожно-транспортных происшествий с фактами наезда на пешехода, 1633 гражданина получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из них по вине пешеходов произошло 142 ДТП, 13 пешеходов погибли. Хотя этот показатель снизился на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом, сегодня он все еще остается опасной проблемой. В связи с этим, учитывая, что дорожно-транспортные происшествия также являются причиной пешеходов, переходящих в неположенных местах, со стороны ГУОБДД в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, недопущения прохождения пешеходами запрещенных участков дорог, с 17 сентября по 17 октября проводиться профилактическое рейдовое мероприятие под названием "Пешеход". В течение трех дней 261 пешеходу, проходящие в неположенном месте, наложен штраф в размере 1000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439711
Теги:
ДТП, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  