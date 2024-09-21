За восемь месяцев в Кыргызстане произошло 1610 ДТП с участием пешеходов

С начала года за восемь месяцев на территории страны произошло 1610 дорожно-транспортных происшествий с фактами наезда на пешехода, 1633 гражданина получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из них по вине пешеходов произошло 142 ДТП, 13 пешеходов погибли. Хотя этот показатель снизился на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом, сегодня он все еще остается опасной проблемой. В связи с этим, учитывая, что дорожно-транспортные происшествия также являются причиной пешеходов, переходящих в неположенных местах, со стороны ГУОБДД в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, недопущения прохождения пешеходами запрещенных участков дорог, с 17 сентября по 17 октября проводиться профилактическое рейдовое мероприятие под названием "Пешеход". В течение трех дней 261 пешеходу, проходящие в неположенном месте, наложен штраф в размере 1000 сомов.