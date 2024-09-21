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ГКНБ пресек провокации из-за видео с флагом Казахстана

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Выявлены попытки отдельных деструктивных элементов в социальных сетях по возбуждению межнациональной вражды между братскими народами на фоне конных спортивных игр, проводимых в рамках V Всемирных игр кочевников в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в социальной сети "Фейсбук" пользователем "Косай Суюнгулов" был распространен видеоролик, в котором водитель грузового автомобиля марки КАМАЗ, гражданин Кыргызстана демонстративно выкидывает флаг Казахстана, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей социальных сетей.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что автором данного видеоролика является гражданин КР С.У.С. В связи с чем, с ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа, гражданин признал, что допустил эмоциональный поступок.

ГКНБ призывает граждан не поддаваться на провокации и прекратить дальнейшие инсинуации, подстрекательство и спекуляции относительно спортивных игр, что может нанести ущерб братским и дружеским отношениям двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/439712
Теги:
Казахстан, флаг, Кыргызстан
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