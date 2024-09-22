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В Чуйской области проверяют котельные и свалки в рамках экоконтроля

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По поручению главы Минприроды Медера Машиева, в рамках подготовки к отопительному сезону и проведения разъяснительных мероприятий по экологической ситуации, был организован выезд в котельные и на свалки Сокулукского и Московского районов.

В связи с приближением отопительного сезона, Министерство природных ресурсов активизировало проверки котельных и соблюдения нормативов по выбросам в атмосферный воздух. Также был проведён осмотр свалок, расположенных в указанных районах.

В Сокулукском районе осмотрели участок ГП "Беловодское межрайонное предприятие теплового водоснабжения", где установлено, что все нормы соблюдены, и объект готов к зимнему сезону. Посетили также свалку в селе Сокулук. Заместитель начальника Чуйского регионального управления Э. Дуйшонбиев разъяснил цель визита и озвучил основные требования к санкционированным свалкам. Более подробную информацию предоставил глава МП "Таза Айыл" С. Бербаев.

"В Сары-Озонском айыл окмоту площадь свалки составляет 3,3 га. Сейчас ведётся работа по установке ограждения, появится будка для охраны и оборудование для тушения пожаров. На свалку ежедневно выбрасывается около 45-47 тонн твёрдых бытовых отходов. Срок эксплуатации рассчитан на 10 лет, а все выявленные недостатки будут устранены", - сообщил С. Бербаев.

В Московском районе был осмотрен участок ГП "Беловодское межрайонное предприятие теплового водоснабжения". Заведующий отделом атмосферного воздуха Н. Ташыбек уулу рассказал о месячнике эко-акции "Чистый воздух", который пройдёт с 7 сентября по 7 октября 2024 года. Он также подчеркнул важность соблюдения 11 пункта "Правил эксплуатации пылегазоочистных установок", который требует проведения технического осмотра установок один раз в квартал.

Рабочая поездка завершилась посещением свалочного полигона МП "Таза Нарзан" в селе Беловодское. Директор Н. Айдралиев рассказал о проведённой работе и планах по улучшению деятельности свалки.


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URL: https://www.vb.kg/439714
Теги:
Минприродресурсов, отопительный сезон, Чуйская область, экология
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