В Кыргызстане пройдет чемпионат ЦА по хоккею на траве среди школьников

Впервые в истории кыргызского спорта состоится чемпионат Центральной Азии среди школьников по хоккею на траве. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, турнир проводится под патронажем Азиатской федерации хоккея (AHF) и обещает стать значимым событием для развития хоккея в регионе.

Участниками чемпионата станут команды из следующих стран:

Кыргызстан

Узбекистан

Катар

Казахстан

Пакистан

Место проведения турнира - Иссык-Кульская область, село Сары Ой, на базе МДСОК "Барчын".

Даты проведения чемпионата: с 23 по 27 сентября.

Организаторы надеются, что этот чемпионат станет стимулом для юных хоккеистов и вдохновит их на дальнейшие достижения в спорте.