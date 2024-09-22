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В Джалал-Абаде отпраздновали 140-летие Барпы Алыкулова

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 140-летию знаменитого кыргызского поэта Барпы Алыкулова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Жапаров в своем выступлении он отметил этот день как "праздник литературы и культуры".

"Именно культура формирует, развивает и сохраняет уникальные ценности в обществе. Поэтому искусство никогда не умирает, а талантливые люди живут в памяти народа вечно. Мы собрались здесь, чтобы почтить память Барпы Алыкулова и продолжить духовную связь между поколениями. От имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и всего Кабинета Министров поздравляю всех с этой знаменательной датой", – сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что конец XIX - начало XX века стал золотым веком кыргызской поэзии и Барпы Алыкулов занял в этой эпохе особое место.

"Его стихи о любви продолжают вдохновлять и трогать сердца слушателей. Мы уверены, что этот праздник вдохновит будущие поколения на создание новых шедевров и сохранение культурного наследия", – подчеркнул Акылбек Жапаров.

Далее в рамках рабочей поездки Глава Кабмина ознакомился с деятельностью кирпичного завода в селе Курук-Сай, Барпы айыл аймака.

Кроме этого, он побывал на месте строительства нового здания областной государственной администрации и ознакомился с состоянием новых учебных и административных зданий Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова.

В завершение поездки глава кабмина ознакомится с ходом строительства нового завода "Кыргыз Петролеум Компани".


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URL: https://www.vb.kg/439716
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, поэт, кабмин
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