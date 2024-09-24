В драматеатре имени Умаралиева показали "Маленькие трагедии" Пушкина

На сцене Бишкекского городского драматического театра имени А.Умаралиева впервые показали "Маленькие трагедии" Александра Пушкина. Режиссер-постановщик спектакля - уже известная кыргызстанскому зрителю Татьяна Захарова. В течение двух дней спектакль проиграли в двух актёрских составах. "Маленькие трагедии" будут показаны также 23 сентября, в день открытия в Бишкеке IX Международного театрального фестиваля малых форм IMPULSE, где до 27 сентября будет представлено шесть работ из шести стран с различными театральными школами.

6 июня 2024 года исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта. "Маленькие трагедии" - это четыре пьесы, написанные им в Болдинскую осень в 1830 году, которые не связаны между собой сюжетно, но объединены общей темой человеческих пороков.

- Мы сами в первый раз видели этот спектакль в полном объеме, - говорит Цыцыгма Умаралиева, художественный руководитель Бишкекского городского драматического театра им.А.Умаралиева. - Будем открывать им театральный сезон 4 октября, будет две недели проката этого нового спектакля. Пушкин уже звучал в нашем театре, когда Арсен Умаралиев и Марат Алышпаев играли здесь "Сальери". Это было восемнадцать лет назад. На этот раз мы включили в свой спектакль сцены "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы", ("Скупой рыцарь" не вошёл).

Репертуарная политика театра строится на том, что актеры развиваются через режиссеров и произведения, которые мы включаем в свой репертуар. "Маленькие трагедии" Пушкина - это то, что нам пришлось сейчас преодолеть. Для меня, как художественного руководителя, было важно провести своих актеров через классическую литературу и в данном случае через Пушкина, потому что его произведения не теряют актуальности и сегодня. Человек не меняется. Как показывает нам режиссёр Татьяна Захарова, чума внутри нас. Сегодня мы наблюдаем пир во время чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья -

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Пять страниц пушкинского текста из 19 века, а как созвучно с веком нынешним! Суть и ценность классических произведений, оставшихся в истории мировой литературы, в том, что они созвучны современному миру.

Для постановки спектакля обычно нужно, как минимум, шестьдесят дней. Мы работали всего сорок, и это был настоящий прессинг. Оригинальные костюмы - от нашего бессменного единомышленника и известного дизайнера Зухры Муканбетовой.

Как вы уже знаете, в Бишкеке стартует девятый фестиваль малых форм. Мы создавали этот фестиваль для того, чтобы, инициировать актёра на моноработы. В этом смысле мы уже имеем готовый спектакль-дуэт "Моцарт и Сальери", и у нас уже есть приглашение вывезти этот спектакль в Россию.

- Первый спектакль, который поставила нам Татьяна Захарова, был "Горе от ума", - вспоминает Ааламгуль Умаралиева, заместитель директора Бишкекского городского драматического театра им.А.Умаралиева. - Как это часто обычно бывает, наша встреча была неслучайной. Татьяна приезжает к нам из Нижнего Тагила, у неё питерская школа и были очень талантливые педагоги. У неё сложился роман с труппой, роман с театром. В последние годы репертуар нашего театра состоит в основном из её спектаклей и спектаклей Уланмырзы, которые в основном и пользуются спросом у зрителей.

Что касается международного театрального фестиваля, который пройдет в Бишкеке, то его основная цель - интегрировать кыргызское театральное искусство в мировое пространство, инициировать создание межкультурных проектов, представить зрителям новые веяния в театральном искусстве.

Елена Баялинова, медиаэксперт