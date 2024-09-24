Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане, ранены полицейские, никто из дипломатов не пострадал. Об этом сообщили в посольстве России в Исламабаде.

"По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали", - говорится в сообщении.

Как уточнили газете Daily Pakistan в местной полиции, взорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. В результате были ранены четверо полицейских, один из которых скончался в больнице. Предполагаемая причина взрыва - бомба с дистанционным запуском.

Пакистанский портал DawnNews пишет, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение. Атаку уже осудил президент Пакистана Асиф Али Зардари, заявив, что "террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества".

Альберт Хорев был назначен послом России в Пакистане указом президента 10 ноября 2023 года. До этого он занимал должность заместителя директора Второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства. В 2020 году ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Пакистанская провинция Сват, где произошел инцидент, расположена на севере страны, в горной местности. В основном в регионе проживают кохистанцы, гуджары и пуштуны. Последние составляют основную часть населения Афганистана.

Источник: РБК