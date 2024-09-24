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Методы сбора, хранения и переработки зерновых обсудили в Ашхабаде

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- Светлана Лаптева
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В столице Туркменистана - Ашхабаде состоялось очередное заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Это ставшее традиционным мероприятие объединило ведущих специалистов сельского хозяйства из стран СНГ для обсуждения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса. Кыргызстана в нем принял участие директор департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Мамбетов.

Основное внимание участников было сосредоточено на методах сбора, хранения и переработки зерновых культур. Зерно, являясь важным продуктом питания и сырьем для многих отраслей промышленности, стало предметом обсуждения в контексте оптимизации процессов его обработки, повышения качества и укрепления конкурентоспособности на мировом рынке. Учитывая, что сельское хозяйство играет ключевую роль в экономиках стран СНГ, эти вопросы приобрели особую значимость.

Регулярные заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ способствуют укреплению сотрудничества в агропромышленном секторе стран Содружества. Обмен опытом, реализация совместных проектов и координация усилий позволяют значительно повысить эффективность сельскохозяйственного производства в регионе, обеспечивая население качественными продовольственными товарами.

По итогам заседания были приняты рекомендации, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в области семеноводства и укрепление продовольственной безопасности стран СНГ. В дополнение, были заключены соглашения о проведении испытаний новых сортов риса и других сельскохозяйственных культур.


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URL: https://www.vb.kg/439729
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