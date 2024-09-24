Суд установил, что продавшие машину напавшим на "Крокус" знали о теракте

Члены семьи из Таджикистана, которые продали автомобиль Renault Symbol непосредственным участникам нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл", знали о готовящемся теракте, это подтверждают показания свидетелей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности", - сказано в решении Басманного суда о продлении ареста обвиняемым. По версии следствия, члены семьи Исломовых продали машину исполнителям, а Алишер Касимов сдал им квартиру.

В содействии террористам обвиняются выходцы из Таджикистана, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец - Исроил Исломов. Одному из братьев и принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором напавшие на концертный зал пытались скрыться после теракта. При этом все трое вину не признают, как и приезжий из Кыргызстана Касимов. Адвокаты обвиняемых заявили в суде, что Исломовы добровольно явились в органы следствия, когда узнали свою бывшую машину в видеорепортажах СМИ, и дали показания относительно обстоятельств продажи автомобиля