Погода
$ 84.05 - 84.50
€ 93.15 - 94.15

После селя на Иссык-Куле продолжается строительство ирригационных каналов

145  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управлением водного хозяйства Иссык-Кульской области проводятся регулярные работы по восстановлению повреждений от селевых потоков после сильного ливня.

В частности, межхозяйственный канал "Кумбель" в селе Садыр-Аке на 9700 м засыпан песчаным гравием. В настоящее время ведется работа по очистке канала с привлечением спецтехники.

Также были повреждены каналы "2-й Западный", "3-й Восточный", расположенные в том же айыльном аймаке. В настоящий момент полностью завершены восстановительные работы.

В айыльном аймаке Абдрахман на каналах "5-Восточный", "2-Восточный"," 2-Западный" сотрудниками районного управления водного хозяйства завершились работы по очистке и возобновилась подача поливной воды. Повреждены 6 каналов, 1 гидропост, принадлежащий управлению.

В общей сложности каналы длиной 10650 м заполнены песчаным гравием, на сегодняшний день очищено 8150 м, восстановительные работы продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439733
Теги:
вода, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  