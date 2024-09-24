После селя на Иссык-Куле продолжается строительство ирригационных каналов

Управлением водного хозяйства Иссык-Кульской области проводятся регулярные работы по восстановлению повреждений от селевых потоков после сильного ливня.

В частности, межхозяйственный канал "Кумбель" в селе Садыр-Аке на 9700 м засыпан песчаным гравием. В настоящее время ведется работа по очистке канала с привлечением спецтехники.

Также были повреждены каналы "2-й Западный", "3-й Восточный", расположенные в том же айыльном аймаке. В настоящий момент полностью завершены восстановительные работы.

В айыльном аймаке Абдрахман на каналах "5-Восточный", "2-Восточный"," 2-Западный" сотрудниками районного управления водного хозяйства завершились работы по очистке и возобновилась подача поливной воды. Повреждены 6 каналов, 1 гидропост, принадлежащий управлению.

В общей сложности каналы длиной 10650 м заполнены песчаным гравием, на сегодняшний день очищено 8150 м, восстановительные работы продолжаются.