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В Джалал-Абаде начато строительство нового Дома юстиции

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В городе Джалал-Абад приступили к строительству здания Управления юстиции Джалал-Абадской области. Строительную площадку посетил министр юстиции Аяз Баетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, новый дом юстиции воздвигнут на месте снесенного аварийного здания нотариальной конторы по адресу ул. Пушкина, 51, которое построено в 1954 году. А само управление юстиции долгое время располагалось в здании бывшего детского сада "Аленушка", и вопрос о необходимости его освобождения неоднократно поднимался местными властями.

Согласно проекту, в новом трехэтажном здании с жилым подвалом общей площадью 700 квадратных метров разместятся: Служба юридической помощи, Департамент пробации, государственные нотариусы, отдел регистрации юридических лиц и другие подразделения, предоставляющие юридические и государственные услуги населению.

Помимо Джалал-Абада, возведение новых "Домов Юстиции" уже ведется в Бишкеке, Оше, Баткене, Караколе, Таласе, Нарыне, Кочкоре и т.д.

К примеру, в Баткене уже начаты строительные работы, а в городе Ош строительство нового здания управления юстиции активно ведется в рамках государственно-частного партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/439736
Теги:
Джалал-Абадская область, строительство, Министерство юстиции
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