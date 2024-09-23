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ГКНБ задержаны оперативники ГОМ-5 УВД Первомайского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по факту незаконного удержания и пыток гражданина КР Э.Б. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ оперативные сотрудники ГОМ-5 УВД Первомайского района Бишкека Ж.у.К. и А.Ы.А..

Результаты судебно-медицинской и психиатрической экспертизы показали, что в отношении гражданина КР Э.Б. применялись пытки, о чем свидетельствуют следы телесных повреждений.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных сотрудников к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/439746
Теги:
задержание, Первомайский район, пытки, УВД
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