ГКНБ задержаны оперативники ГОМ-5 УВД Первомайского района

ГКНБ КР по факту незаконного удержания и пыток гражданина КР Э.Б. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ оперативные сотрудники ГОМ-5 УВД Первомайского района Бишкека Ж.у.К. и А.Ы.А..

Результаты судебно-медицинской и психиатрической экспертизы показали, что в отношении гражданина КР Э.Б. применялись пытки, о чем свидетельствуют следы телесных повреждений.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных сотрудников к данному преступлению.