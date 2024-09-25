"Кыргызтасмасы" представят новые проекты на Международном фестивале в Корее

Государственный киноцентр "Кыргызтасмасы" на предстоящем Международном рынке контента в Пусане (Южная Корея) представит целый ряд новых проектов. Об этом редакции vb.kg рассказала специалист Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" Департамента кинематографии Минкультуры КР Саадат Казакбаева.

По ее словам, открытие стенда "Кыргызтасмасы" на этом мероприятии станет ярким событием, а также привлечет внимание многочисленных представителей киноиндустрии из разных стран.

"На стенде гости смогут не только ознакомиться с новейшими достижениями отечественного кинематографа, но и обсудить возможности совместного производства фильмов с представителями ведущих кинокомпаний Азии. Также на стенде будет представлен широкий спектр отечественных кинопродуктов: полнометражные фильмы, сериалы, а также информация о международных кинофестивалях, которые регулярно проводятся в Кыргызстане при активном участии кинематографистов со всего мира.

Отдельного внимания заслуживает участие в Пусанском кинофестивале фильма режиссера Рыскелди Дастана Жапара "Качкын". Киноцентр "Кыргызтасмасы" оказывает всемерную поддержку творческой группе фильма в продвижении их работы на международной арене.

Кыргызское кино – это не просто развлечение, это зеркало нашей души. Через фильмы мы рассказываем миру о нашей богатой культуре, истории и традициях. Участие в Пусанском кинофестивале – это прекрасная возможность показать миру, что Кыргызстан – это страна с богатым культурным наследием и талантливыми кинематографистами. Мы надеемся, что наше кино привлечет внимание иностранных туристов и вдохновит их посетить нашу прекрасную страну", - сказала Казакбаева.