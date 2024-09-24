В Москве День кыргызского языка отметили диктантом и викториной

В целях сохранения и популяризации кыргызского языка среди соотечественников, находящихся в городе Москва, был организован ряд мероприятий, приуроченные к Дню государственного языка Кыргызской Республики.

При поддержке посольства КР в РФ был проведен творческий вечер с участием членов местных литературных клубов "Кайрыктар казынасы", "Аруу дүйнө", "Ак Тал" и представителей общества "Кыргыз тили", проекта "Бир адамдан бир китеп". Участниками вечера были представлены произведения поэтов, писателей и любителей стихов о родном языке и о любви к родной земле. За последние 10 лет членами вышеуказанных литературных клубов на кыргызском языке написано и издано 7 сборников стихов и более 20 книг различных жанров.

В этот же день в павильоне "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве проведен диктант на кыргызском языке и викторина на знание истории , государственного языка и образования Кара-Кыргызской автономной области. В диктанте приняли участие более 130 соотечественников, которые написали текст, составленный по повести Чингиза Айтматова "Ранние журавли".

Участниками мероприятий с удовлетворением отмечалась важность сохранения и дальнейшего развития кыргызского языка как основного символа независимости нашего государства, единства и дружбы многонациональной страны.