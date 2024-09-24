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Генерал Ташиев. Против ЛОМа нет приема

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- Канат Кожоев
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Лом в данном случае - это не ручной ударный инструмент. Аббревиатуру ЛОМ последнее время часто используют в смысле "лидер общественного мнения". Так называют людей, которым полностью доверяет целевая аудитория, к чьему мнению прислушивается, чье мнение является авторитетным.

Во всем мире само собой сложилось, что ЛОМы – это топовые блогеры, творческие деятели, различного рода активисты. Кыргызстан – страна особенная. И ситуация здесь иная.

Кыргызская творческая интеллигенция, как правило, занимается своими привычными делами и не претендует на роль озвучивателя истины в последней инстанции. И слава Аллаху! Каждый должен делать то, к чему имеет склонность, чему обучен и что у него лучше всего получается.

С активистами и блогерами – сложнее. Им в лом говорить и писать о том, в чем они действительно хорошо разбираются (если такая сфера вообще существует). Они возомнили себя ЛОМами и сутками вещают на публику о всякой всячине, систематически провоцируя скандалы. И хорошо, если эта всячина касается еды, моды, спорта или, например, защиты животных. Но когда некая совершенно "левая" персона пытается высказывать свое "авторитетное" мнение о политике и общественной ситуации – это в лучшем случае смешит. В худшем – ожесточает и отвращает от интернета (именно там они, как правило, обитают).

Все, что имеет отношение к политике, - материя тонкая. Для того чтобы высказываться и рассуждать на эту тему, надо иметь много такого, что отсутствует в кыргызских молодых блогерах и активистах. Нужно получать информацию из первых рук, обладать аналитическим складом ума, умением заглядывать в будущее… Нужно, наконец, делом, а не словом доказать: "Мне можно верить".

Для информирования народа обо всем, что происходит в стране, существуют специально отобранные и обученные люди. Пресс-секретарь президента, например – куда уж авторитетнее. Однако по быстроте подачи информации он явно проигрывает тем же доморощенным блогерам. Они гонят непроверенную ерунду со скоростью три-четыре фейка в час. Президентская пресс-служба подает новости выверенно и взвешенно, но – запаздывает. А о некоторых значимых событиях почему-то и вовсе умалчивает.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов тоже вроде бы официально уполномочен быть лидером общественного мнения. Он хорошо образован, харизматичен, умеет формулировать и выражать свои мысли. И в качестве государственного деятеля имеет полное право комментировать, делиться мнением и давать оценку тому или иному событию. Он так и делает… К сожалению, не всегда и, к еще большему сожалению, иногда невпопад.

С ЛОМами в Кыргызстане ситуация парадоксальная. Главным ЛОМом как-то незаметно для всех стал человек, которому по должности вроде бы вообще положено помалкивать. По крайней мере до прихода Камчыбека Ташиева люди знали: председатель ГКНБ – это такая фигура, которую не видно и не слышно. Которая, наверное, работает, но не нашего ума дело, чем именно занимается. Наверное, где-то как-то защищает государственную безопасность. А как именно? Ну ему, председателю, виднее. Само понятие "госбезопасность" для среднестатистического кыргызстанца было связано с границами, шпионами и подрывниками-экстремистами.

Теперь-то уже все привыкли к тому, что нынешний глава ГКНБ выходит далеко за рамки того, что ему делать "положено". Самое удивительное: он предельно честен с народом, всегда открыт для общения и с готовностью, обстоятельно объясняет свою позицию по тому или иному вопросу.

Ташиев занимается всем: семейным насилием, долгостроями, стихийной торговлей, судебным беспределом – всем, что так или иначе, прямо или косвенно вредит национальной безопасности. Не только активно борется с коррупцией и организованной преступностью, но и в любой момент готов выслушать любого несправедливо обиженного маленького человека, разобраться и при необходимости – помочь.

Кто должен был в первую очередь озаботиться разрушительными паводками в Оше минувшим летом? По логике – явно не ГКНБ, а городские власти. Тем не менее именно Ташиев принял решение о переносе в другое место затопленного центрального рынка (с одновременным устранением всех прежних нарушений и недочетов).

Именно его, Камчыбека Ташиева, народ просит вмешаться в ситуацию с расточительными тоями. Президент Садыр Жапаров недавно тоже говорил о необходимости запретить особо "размашистые" торжества. Теперь аким Сузакского района обратился к Ташиеву с жалобой на то, что на юге мало кто соблюдает это запрет: "Не знаю, как этот вопрос можно урегулировать. Но кыргызов погубят тои. На эти тои они тратят все свои деньги, время"…

"Значит, я должен вмешаться в этот вопрос", - вроде бы в шутку ответит генерал. Однако в каждой ташиевской шутке шутки – только доля. Обязательно вмешается и обязательно наведет порядок. Потому что кыргызский той – безжалостный, беспощадный и расточительный, оставляющий людей, натурально, без штанов и средств к существованию, - тоже угроза национальной безопасности.

Камчыбек Ташиев моментально откликается на все, что происходит в Кыргызстане. И то, что он говорит, внимательно слушают все. Даже доморощенные блогеры, которые уже, казалось бы, высказали свое "экспертное" мнение. К Ташиеву прислушиваются, ему верят, потому что он не врет. И слов на ветер не бросает, отвечает буквально за каждое свое слово – независимо от того, где и по какому поводу оно было сказано.

Знаете самый популярный запрос в интернете, если вбить в поисковике фамилию "Ташиев"?

"Как записаться на прием к Камчыбеку Ташиеву?" Вариант: "Как отправить письмо в ГКНБ?"

Это говорит о многом. В частности – о невероятной ташиевской народной популярности. Ну и кто в Кыргызстане настоящий ЛОМ? И приема против него блогеры и активисты не найдут, как бы ни пыжились.


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URL: https://www.vb.kg/439754
Теги:
ГКНБ, Интернет, президент, безопасность, активисты, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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