Погода
$ 84.05 - 84.50
€ 93.15 - 94.15

Главы МИД Кыргызстана и Украины обсудили вопросы сотрудничества

241  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей между двумя странами и поиску новых направлений для углубления взаимодействия.

Стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения по взаимовыгодным направлениям сотрудничества".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439756
Теги:
МИД, Украина, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  