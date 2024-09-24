Главы МИД Кыргызстана и Украины обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях общих дебатов 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей между двумя странами и поиску новых направлений для углубления взаимодействия.

Стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения по взаимовыгодным направлениям сотрудничества".