ГИК: За критикой депутата Султанбая Айжигитова стоят интересы его супруги

В Государственной ипотечной компании прокомментировали слова депутата ЖК Султанбая Айжигитова, который ранее заявил в парламенте, что ГИК превратилась в самую обычную коммерческую структуру.

"Очереди сначала доходят до коммерческих заемщиков, а уже потом до бюджетников. При этом, бюджетникам, которые стоят в очереди на получение 2- или 3-комнатной квартиры, предлагают взять 1-комнатную. В случае отказа, просят подписать отказную. Это похоже на какие-то махинации", - сказал нардеп.

По данным Государственной ипотечной компании, за заявлением депутата стоят интересы его супруги.

"После заявления депутата Султанбая Айжигитова Госипотечная компания провела внутренее расследование и выяснила, что супруга нардепа стояла в очереди как первоочередник. В связи с тем, что подошла ее очередь специалисты соответствующего отдела позвонили ей и пригласили в компанию, чтобы предложить квартиру. Предложенная квартира ей не понравилось, тогда специалисты предложили ей пока написать отказ и ждать дальше следующего объекта. Однако супруга не стала писать письменный отказ. Дальше уже подключился депутат Султанбай Айжигитов и стал угрожать сотруднику ГИК. После чего от нардепа последовало необоснованное обвинение в адрес Госипотечной компании", - отметили в ГИК.