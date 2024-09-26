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ПРООН помогает предпринимателям КР в освоении электронной коммерции

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- Светлана Лаптева
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ПРООН помогает предпринимателям Кыргызстана в освоении электронной коммерции и выходе на международные рынки

Более 50 предпринимателей из Кыргызстана получают уникальную возможность обучиться ведению электронной коммерции в рамках программы "Жаңырейшн Санарип". Инициатива направлена на поддержку микро-, малых и средних предприятий страны и реализуется благодаря усилиям Правительства Кыргызской Республики и Программы развития ООН (ПРООН).

"Электронная коммерция открывает перед отечественными предпринимателями уникальные возможности для выхода на международные рынки, расширения их клиентской базы и повышения конкурентоспособности продукции. Правительство Кыргызской Республики прилагает все усилия для создания благоприятной экосистемы, где цифровые технологии способствуют развитию бизнеса и улучшению качества жизни граждан", - подчеркнул заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев.

С 2019 года электронная коммерция в Кыргызстане демонстрирует стремительный рост, чему способствовало развитие интернет-инфраструктуры и увеличение числа пользователей мобильных платежных систем. Однако данная отрасль сталкивается с рядом вызовов, таких как недостаток доверия потребителей к онлайн-покупкам и ограниченный доступ к интернету в сельских регионах, где проживает 60% населения. В ответ на эти вызовы Правительство Кыргызской Республики в 2023 году запустило Программу развития электронной коммерции на 2023–2026 годы, направленную на повышение конкурентоспособности местной продукции на международных рынках и привлечение инвестиций.

В рамках этой инициативы ПРООН оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям, помогая им освоить навыки электронной коммерции и эффективной работы на международных маркетплейсах, открывая новые возможности для роста и расширения их бизнеса через проект "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемый Правительством Финляндии.

"Цифровизация является ключевым фактором в сокращении цифрового разрыва и ускорении экономического развития Кыргызстана. Развитие электронной коммерции не только улучшает доступность услуг, но и создает новые возможности для местных предпринимателей. Мы уверены, что совместные усилия Правительства и ПРООН будут способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту, особенно в сельских регионах, где доступ к интернету остается ограниченным", - отметила Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.

Для участия в программе было подано 542 заявки, и отбор предпринимателей проводился на основе ряда критериев, таких как наличие действующего бизнеса в Кыргызстане, личный вклад не менее 80 000 сомов и готовность активно участвовать в проекте. Учитывались также опыт и квалификация участников, устойчивость и масштабируемость их бизнес-проектов. Эти предприниматели были выбраны из всех регионов страны и представляют ключевые для страны сферы, такие как швейное производство, туризм, производство меда, лёгкая промышленность, услуги и торговая деятельность, что подчеркивает широкий охват и значимость программы для разных отраслей экономики Кыргызстана.

Как отмечает участница программы Наргиза Турбатова, она активно использует предоставленные возможности для реализации своих бизнес-идей и преодоления трудностей, связанных с электронной коммерцией.

"Я смогла организовать работу с мастерицами по шитью и вязанию со всей страны, не встречаясь с ними лично. Всё взаимодействие происходит через интернет. Это позволяет мне совмещать семью и развивать мой бизнес. Программа "Жаңырейшн Санарип" дала мне важные знания о выходе на маркетплейсы и продвижении через социальные сети. Особенно ценю менторскую поддержку и практические навыки, которые помогли мне создать онлайн-магазин и расширить ассортимент продукции", - говорит Наргиза.

О проекте: ПРООН реализует пятую фазу регионального проекта "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемого Правительством Финляндии. Проект направлен на оказание поддержки странам Центральной Азии в обеспечении инклюзивного и устойчивого роста за счёт продвижения "зелёных" цепочек добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности экономик этих стран. Проект способствует формированию более жизнестойких, безопасных и учитывающих гендерную проблематику экономических структур посредством диверсификации экономики и адаптации к новым рыночным и потребительским тенденциям. Деятельность по расширению электронной коммерции "Жаңырейшн Санарип" реализуется в рамках данного проекта в партнёрстве с бизнес-акселератором John Galt.


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