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Осужденным могут дать возможность выезда из тюрьмы для свидания с детьми

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Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил законопроект "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс" в первом чтении. Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР.

Инициатор законопроекта – председатель Кабинета министров.

Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР Кемел Садыков.

Законопроект направлен на совершенствование Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, а также приведение в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики. Проектом закона предусматривается включение нормы, предусматривающей определение экспериментального режима ведомственными актами, о чем вносится дополнение в пункт 6 статьи 2 УИК; дополнения в статью 73 УИК, предусматривающей возможность создания в исправительных колониях общего и строгого режимов, изолированного участка с экспериментальным режимом отбывания наказания.

В нормах уголовно-исполнительного законодательства некоторых стран СНГ, предусматривается право осужденных имеющих детей, являющиеся единственным родителем, на выезды за пределы исправительных учреждений на определенный срок для свидания с ребенком. В связи с этим, а также принимая во внимание политику государства, нацеленную на гуманизацию уголовного законодательства, вносится аналогичная норма в статью 97 УИК.

В ходе обсуждения депутат Арсланбек Эгембердиев предложил четко определить в законопроекте возраст детей. Депутат Айсулуу Мамашова обозначила вопросы в сфере цифровизации в местах лишения свободы, создания условий для матерей-одиночек, ужесточения запрета на использование мобильных телефонов среди осужденных. Депутат Бакытбек Марипов поинтересовался количеством осужденных кыргызстанцев, в том числе экстрадированных в Кыргызстан. Депутат Динара Ашимова обратила внимание на вопросы в сфере организации деятельности психологической помощи в тюрьмах.

Кроме этого, комитет рассмотрел и одобрил законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере доступа к информации" в первом чтении, "О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях" в третьем чтении.

Источник: Кабар


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