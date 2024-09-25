ГКНБ вернул государству горнолыжныю базу "Кызыл-Белес"

ГКНБ КР возвращена в государственную собственность горнолыжная база "Кызыл-Белес" в Аламудунском районе Чуйской области, которая ранее была приватизирована частными лицами.

Было установлено, что ранее ответственными работниками ФУГИ и органов местной власти Аламудунского района были переданы в частную собственность горнолыжная база и пастбищные угодья общей площадью 10 га, которые позднее были перепроданы третьим лицам.

В ходе проверки владельцы добровольно передали объект с земельным участком и строениями оценочной стоимостью более 50 млн. сомов на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.