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ГКНБ вернул государству горнолыжныю базу "Кызыл-Белес"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР возвращена в государственную собственность горнолыжная база "Кызыл-Белес" в Аламудунском районе Чуйской области, которая ранее была приватизирована частными лицами.

Было установлено, что ранее ответственными работниками ФУГИ и органов местной власти Аламудунского района были переданы в частную собственность горнолыжная база и пастбищные угодья общей площадью 10 га, которые позднее были перепроданы третьим лицам.

В ходе проверки владельцы добровольно передали объект с земельным участком и строениями оценочной стоимостью более 50 млн. сомов на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/439767
Теги:
Аламудунский район, горнолыжный спорт, ГКНБ
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