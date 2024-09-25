Дамира Ашыралиева: Коллективные усилия - ключ к биобезопасности региона

Президент Ассоциации биобезопасности стран Центральной Азии и Кавказа Дамира Ашыралиева на международном симпозиуме "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы" рассказала нашему изданию vb.kg о ключевых вопросах, связанных с биологической безопасностью региона. В первую очередь она отметила важность стратегического подхода к этой теме.

"Биобезопасность требует стратегического подхода и тесного сотрудничества между странами нашего региона. Важно, чтобы мы совместно работали над защитой от биологических угроз, особенно тех, что связаны с особо опасными инфекциями", - подчеркнула Ашыралиева.

Также она рассказала о структуре организации и текущем председательстве Кыргызской Республики:

"Кыргызстан с 2022 года председательствует в нашей Ассоциации, которая объединяет девять стран Центральной Азии и Кавказа, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также Азербайджан, Армению, Грузию, Пакистан и Афганистан. В следующем году мы планируем провести международную конференцию по биобезопасности в Бишкеке, на которой соберутся эксперты со всего мира", - добавила она.

Продолжая беседу, эксперт остановилась на истории создания Ассоциации и её работе.

"Ассоциация была создана в 2009 году по инициативе экспертов из различных стран, при активном участии Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева в Алматы. Каждые два года мы проводим международные конференции. Однако в последние годы, в связи с пандемией COVID-19, последняя конференция прошла в 2022 году в Тбилиси. Из-за постпандемического периода сроки проведения конференций также сдвигаются. Мы планируем организовать международную конференцию по биобезопасности в следующем году и передать право президентства другой стране.

Сейчас мы ведём активные консультации с такими организациями, как ВОЗ, ОБСЕ и USAID, чтобы обеспечить финансирование и качественную организацию следующей конференции в Бишкеке", - подчеркнула она.

Ашыралиева упомянула о ключевых темах будущей конференции и значении подготовки специалистов.

"На мероприятии будут представлены ключевые темы, связанные с подготовкой к чрезвычайным ситуациям, оценкой рисков и развитием научных исследований в области биобезопасности. Мы также планируем сертифицированные тренинги для специалистов, что позволит повысить уровень готовности к биологическим угрозам.

Помимо этого, мы активно сотрудничаем с международными партнёрами для повышения квалификации наших специалистов. Например, мы организовали проект по управлению биомедицинскими научными данными вместе с Американской академией наук", - сказала она.

В завершение беседы президент Ассоциации рассказала о том, как пандемия COVID-19 повлияла на осознание важности биобезопасности.

"Пандемия показала, что взаимодействие с населением играет ключевую роль в борьбе с биологическими угрозами. Повышение осведомленности и подготовка специалистов - это важнейшие направления нашей работы. Мы активно разрабатываем законы и правовые основы в сфере биологической безопасности, чтобы обеспечить эффективное управление в этой области.

Мы продолжим укреплять меры безопасности и готовить специалистов, способных эффективно противостоять биологическим угрозам," - заключила эксперт.