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В КР пройдет I Всемирный фестиваль традиционной музыки "Рух Санат"

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- Светлана Лаптева
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Максат Мамытканов принял участие в ряде официальных встреч и мероприятий, в рамках симпозиума Международного совета по традиционной культуре и искусству (ICTM) ЮНЕСКО, проводимый в целях исследования музыки и танцев тюркоязычного мира.

В частности, посол Мамытканов провел встречу с директором Научно-исследовательского центра традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызской Республики (НИЦТКИ НАН КР) Р. Амановой, председателем Международного фонда Тюркской культуры и наследия А. Райымкуловой и ректором Азербайджанской национальной консерватории С. Керими. В ходе встречи обсуждались перспективы научного и культурного сотрудничества между двумя странами.

Особым моментом симпозиума стало подписание меморандумов о сотрудничестве между НИЦТКИ НАН КР и Международным фондом Тюркской культуры и наследия, а также Азербайджанской национальной консерваторией.

На церемонии закрытия симпозиума было торжественно объявлено о проведении в 2025 году в Кыргызской Республике I Всемирного фестиваля традиционной музыки "Рух Санат", организуемого НИЦТКИ НАН КР совместно с Фондом "Кыргызская традиционная музыка".

В заключительный день симпозиума кыргызская делегация в составе директора НИЦТКИ НАН КР Р. Амановой, директора Фонда "Кыргызская традиционная музыка" А. Кермалиева и посла М.Мамытканова возложили цветы к памятнику великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Баку.


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URL: https://www.vb.kg/439774
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан, Максат Мамытканов, посол
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