Нурболот Усенбаев: Мы должны наладить собственный механизм биобезопасности

На международном симпозиуме "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы" в Алматы заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций КР Нурболот Усенбаевв интервью vb.kg отметил важность обеспечения биобезопасности на региональном и глобальном уровнях.

"Обеспечение безопасности - это задача, которая выходит за рамки одной страны и становится региональной. Мы активно участвуем в международных процессах, ратифицируя множество конвенций и протоколов, которые помогают формировать глобальную стратегию," - сказал.

По его словам, каждая страна должна наладить собственные механизмы в области биобезопасности.

"Мы присоединяемся к международным организациям и принимаем на себя обязательства как страна-участница. В частности, это касается Организации Договора о коллективной безопасности и Координационного Совета по биобезопасности.

В следующем году Кыргызстан примет председательство в этой организации. В конце месяца мы возьмем на себя функции председателя Координационного Совета, который возглавляет заместитель министра главного санитарного врача Кыргызской Республики," - добавил эксперт.

Также он отметил, что предусмотрен ряд мероприятий по реализации международных документов в сфере биобезопасности. "Совместная работа является ключом к обеспечению биобезопасности, как в нашем регионе, так и на мировом уровне," - резюмировал Усенбаев.