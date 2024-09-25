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Нурболот Усенбаев: Мы должны наладить собственный механизм биобезопасности

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- Назгуль Абдыразакова
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На международном симпозиуме "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы" в Алматы заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций КР Нурболот Усенбаевв интервью vb.kg отметил важность обеспечения биобезопасности на региональном и глобальном уровнях.

"Обеспечение безопасности - это задача, которая выходит за рамки одной страны и становится региональной. Мы активно участвуем в международных процессах, ратифицируя множество конвенций и протоколов, которые помогают формировать глобальную стратегию," - сказал.

По его словам, каждая страна должна наладить собственные механизмы в области биобезопасности.

"Мы присоединяемся к международным организациям и принимаем на себя обязательства как страна-участница. В частности, это касается Организации Договора о коллективной безопасности и Координационного Совета по биобезопасности.

В следующем году Кыргызстан примет председательство в этой организации. В конце месяца мы возьмем на себя функции председателя Координационного Совета, который возглавляет заместитель министра главного санитарного врача Кыргызской Республики," - добавил эксперт.

Также он отметил, что предусмотрен ряд мероприятий по реализации международных документов в сфере биобезопасности. "Совместная работа является ключом к обеспечению биобезопасности, как в нашем регионе, так и на мировом уровне," - резюмировал Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/439775
Теги:
Казахстан, безопасность, Кыргызстан, здоровье, ОДКБ
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