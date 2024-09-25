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В Нарыне задержан начальник отдела Налоговой службы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлены системные нарушения со стороны сотрудников УГНС по городу Нарын, выраженные в предоставлении преимуществ отдельным субъектам предпринимательства, связанные с уклонением от уплаты налоговых платежей при реализации горюче-смазочных материалов в автозаправочных станциях Нарына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате данных противоправных действий государству был нанесен ущерб в размере 9 млн. 134 тысяч сомов.

По данному факту были задержаны начальник отдела налогового контроля и взыскания задолженностей УГНС по городу Нарын М.М.Э. и инспектор этого же отдела М.Ж.М..

В настоящее время проводится работа по установлению других должностных лиц органов налоговой службы, причастных к аналогичным и другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/439776
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Кыргызстан
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