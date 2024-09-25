В Нарыне задержан начальник отдела Налоговой службы

ГКНБ КР установлены системные нарушения со стороны сотрудников УГНС по городу Нарын, выраженные в предоставлении преимуществ отдельным субъектам предпринимательства, связанные с уклонением от уплаты налоговых платежей при реализации горюче-смазочных материалов в автозаправочных станциях Нарына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате данных противоправных действий государству был нанесен ущерб в размере 9 млн. 134 тысяч сомов.

По данному факту были задержаны начальник отдела налогового контроля и взыскания задолженностей УГНС по городу Нарын М.М.Э. и инспектор этого же отдела М.Ж.М..

В настоящее время проводится работа по установлению других должностных лиц органов налоговой службы, причастных к аналогичным и другим преступлениям.