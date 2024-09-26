Погода
$ 84.05 - 84.48
€ 93.15 - 94.15

Ольга Шпайзер: Симпозиум в Алматы - ключ к совместной биозащите

232  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель восточного направления и координатор программы GBR (Германская программа по биобезопасности) Ольга Шпайзер отметила, что основной задачей международного симпозиума "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы", проходящего в Алматы, является создание более безопасного и защищенного региона в условиях современных биологических угроз.

"Этот симпозиум - это не просто обмен мнениями по техническим вопросам; это уникальная возможность для налаживания связей и формирования сетей для будущего трансграничного сотрудничества. Здесь собрались выдающиеся ученые из Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Украины и Казахстана, и наша цель - добиться более скоординированного подхода к вопросам биобезопасности между странами," - сообщила Шпайзер в интервью изданию vb.kg.

Симпозиум стартовал с политической панели, на которой участники обсудили важные аспекты международной правовой базы - Конвенции о биологическом оружии, на основе которой осуществляется совместная работа стран-участников. В ходе обсуждений была озвучена инициатива Казахстана по созданию Международного агентства по биобезопасности, что подчеркивает необходимость объединения усилий для решения многочисленных политических и социальных вызовов.

"После политической панели внимание участников сосредоточится на научных дискуссиях, где они смогут поделиться и детально изложить свои достижения и результаты в таких областях, как ветеринария, медицина, микробиология, лабораторные исследования и различные методики диагностики. Эти обсуждения будут глубоко техническими, но крайне важными для нашей общей миссии," - добавила Ольга Шпайзер.

"Сегодня мы продолжим работу с новыми панелями, которые будут охватывать актуальные темы, такие как зоонозные заболевания и устойчивые подходы к биозащите. Мы надеемся, что по итогам симпозиума у нас появятся новые контакты между учеными, а также свежие результаты и прорывы в области науки о биобезопасности," - заключила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439778
Теги:
Германия, Казахстан, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  