Ольга Шпайзер: Симпозиум в Алматы - ключ к совместной биозащите

Руководитель восточного направления и координатор программы GBR (Германская программа по биобезопасности) Ольга Шпайзер отметила, что основной задачей международного симпозиума "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы", проходящего в Алматы, является создание более безопасного и защищенного региона в условиях современных биологических угроз.

"Этот симпозиум - это не просто обмен мнениями по техническим вопросам; это уникальная возможность для налаживания связей и формирования сетей для будущего трансграничного сотрудничества. Здесь собрались выдающиеся ученые из Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Украины и Казахстана, и наша цель - добиться более скоординированного подхода к вопросам биобезопасности между странами," - сообщила Шпайзер в интервью изданию vb.kg.

Симпозиум стартовал с политической панели, на которой участники обсудили важные аспекты международной правовой базы - Конвенции о биологическом оружии, на основе которой осуществляется совместная работа стран-участников. В ходе обсуждений была озвучена инициатива Казахстана по созданию Международного агентства по биобезопасности, что подчеркивает необходимость объединения усилий для решения многочисленных политических и социальных вызовов.

"После политической панели внимание участников сосредоточится на научных дискуссиях, где они смогут поделиться и детально изложить свои достижения и результаты в таких областях, как ветеринария, медицина, микробиология, лабораторные исследования и различные методики диагностики. Эти обсуждения будут глубоко техническими, но крайне важными для нашей общей миссии," - добавила Ольга Шпайзер.

"Сегодня мы продолжим работу с новыми панелями, которые будут охватывать актуальные темы, такие как зоонозные заболевания и устойчивые подходы к биозащите. Мы надеемся, что по итогам симпозиума у нас появятся новые контакты между учеными, а также свежие результаты и прорывы в области науки о биобезопасности," - заключила она.